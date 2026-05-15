Россия стремится убедить Беларусь присоединиться к войне против Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия активизировала контакты с Александром Лукашенко, чтобы убедить Беларусь присоединиться к новым агрессивным операциям.

Россия стремится привлечь Беларусь к войне против Украины

Об этом сообщил глава государства по результатам совещания с руководителями Генштаба ВСУ, ГУР МО, СЗРУ и СБУ.

Продолжаем фиксировать российские попытки больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что состоялись дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, которые призваны убедить его присоединиться к новым российским агрессивным операциям. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский проинформировал, что Россия рассматривает планы операций по направлениям к югу и северу от Беларуси — "либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО — именно с территории Беларуси".