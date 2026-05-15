Россия стремится убедить Беларусь присоединиться к войне против Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия активизировала контакты с Александром Лукашенко, чтобы убедить Беларусь присоединиться к новым агрессивным операциям.
Главные тезисы
- Россия активно контактирует с Беларусью, стремясь втянуть ее в войну против Украины по указанию Зеленского.
- Владимир Зеленский предупреждает о возможных операциях России на севере и юге от Беларуси, включая удары против Украины и стран НАТО.
Россия стремится привлечь Беларусь к войне против Украины
Об этом сообщил глава государства по результатам совещания с руководителями Генштаба ВСУ, ГУР МО, СЗРУ и СБУ.
Зеленский проинформировал, что Россия рассматривает планы операций по направлениям к югу и северу от Беларуси — "либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО — именно с территории Беларуси".
Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью. Украина, безусловно, будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко ошибется и решит поддержать еще и это российское намерение. Поручил Силам обороны и безопасности Украины усилить соответствующее направление и представить план нашего реагирования, который будет рассмотрен и утвержден на Ставке.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-