Россия стремится убедить Беларусь присоединиться к войне против Украины — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Россия стремится убедить Беларусь присоединиться к войне против Украины — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия активизировала контакты с Александром Лукашенко, чтобы убедить Беларусь присоединиться к новым агрессивным операциям.

Главные тезисы

  • Россия активно контактирует с Беларусью, стремясь втянуть ее в войну против Украины по указанию Зеленского.
  • Владимир Зеленский предупреждает о возможных операциях России на севере и юге от Беларуси, включая удары против Украины и стран НАТО.

Россия стремится привлечь Беларусь к войне против Украины

Об этом сообщил глава государства по результатам совещания с руководителями Генштаба ВСУ, ГУР МО, СЗРУ и СБУ.

Продолжаем фиксировать российские попытки больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что состоялись дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, которые призваны убедить его присоединиться к новым российским агрессивным операциям.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский проинформировал, что Россия рассматривает планы операций по направлениям к югу и северу от Беларуси — "либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО — именно с территории Беларуси".

Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью. Украина, безусловно, будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко ошибется и решит поддержать еще и это российское намерение. Поручил Силам обороны и безопасности Украины усилить соответствующее направление и представить план нашего реагирования, который будет рассмотрен и утвержден на Ставке.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин готовит Беларусь к прямому вступлению в войну против Украины
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Беларусь демонстрирует "специфическую активность" на границе с Украиной
Владимир Зеленский
Зеленский предупредил, что Беларусь уже прибегает к подозрительной активности
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Беларусь готовит полигоны и логистические маршруты, которые РФ может использовать против Украины — ГПСУ
Беларусь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?