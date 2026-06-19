"Даю тиждень для зняття ретрансляторів дронів на кордоні!". Зеленський жорстко звернувся до Лукашенка

Президент Володимир Зеленський заявив, що на території Білорусі уздовж кордону з Україною розміщені ретранслятори, які використовують для коригування російських ударів по українському населенню.
Головні тези:
- Зеленський вимагає видалення ретрансляторів дронів з кордону з Білоруссю вже протягом тижня.
- Україна готова вжити відповідні заходи у разі недодержання угоди стосовно ретрансляторів.
Зеленський жорстко звернувся до Лукашенка: деталі
Глава держави наголосив, що білоруська сторона здатна самостійно демонтувати ці засоби, і якщо цього не буде зроблено протягом тижня, Україна може вдатися до відповідних дій.
Про це Зеленський повідомив під час спільного з президентом Гондурасу Насрі Асфурою спілкування з журналістами у Києві.
Зеленський зазначив, що у Білорусі стоять ретранслятори дронів на відповідних вишках.
Він може це зняти. Для чого слова, що він не хоче бути у війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу про тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
Окрім цього, Зеленський наголосив, що українська сторона робить все, щоб у росіян не було можливості продавати нафту і постачати дизель і нафту своїй армії. За його словами, нафтопереробна промисловість Білорусі є зараз одним із головних постачальників для російської армії.
Зеленський також прокоментував нещодавню ситуацію, коли Лукашенко в етері одного з медіа вибачився перед главою Української держави.
Олександр Григорович Лукашенко, керівник Білорусі — країни, яка є нашим сусідом. Безпека на кордоні для нас дуже важлива. І він прекрасно розуміє, що ми ж дорослі вже хлопці, правильно. Ніхто не ображається просто на особисті слова. Якщо образа моєї країни, будемо ображатись і не забудемо, якщо це особисті якісь речі — вибачився і слава богу, скажімо так.
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