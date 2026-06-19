"Даю тиждень для зняття ретрансляторів дронів на кордоні!". Зеленський жорстко звернувся до Лукашенка

Президент Володимир Зеленський заявив, що на території Білорусі уздовж кордону з Україною розміщені ретранслятори, які використовують для коригування російських ударів по українському населенню.

Зеленський жорстко звернувся до Лукашенка: деталі

Глава держави наголосив, що білоруська сторона здатна самостійно демонтувати ці засоби, і якщо цього не буде зроблено протягом тижня, Україна може вдатися до відповідних дій.

Про це Зеленський повідомив під час спільного з президентом Гондурасу Насрі Асфурою спілкування з журналістами у Києві.

Зараз Росія буде його (самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка — ред.) продовжувати штовхати в цю війну. Зараз він розуміє, що Україна буде відповідати. Не треба зайві слова. У нього сьогодні на його вишках є ретранслятори — російські ретранслятори чи білоруські, яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме по населенню. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що у Білорусі стоять ретранслятори дронів на відповідних вишках.

Він може це зняти. Для чого слова, що він не хоче бути у війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу про тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.

Окрім цього, Зеленський наголосив, що українська сторона робить все, щоб у росіян не було можливості продавати нафту і постачати дизель і нафту своїй армії. За його словами, нафтопереробна промисловість Білорусі є зараз одним із головних постачальників для російської армії.

Також Президент нагадав, що на початку повномасштабної війни територію України атакували ракетами з Білорусі. Зеленський розповів, що тоді Лукашенко також дзвонив, вибачався й казав, що не може це контролювати. Глава держави акцентував, що не вірить у слова очільника Білорусі. Поширити

Зеленський також прокоментував нещодавню ситуацію, коли Лукашенко в етері одного з медіа вибачився перед главою Української держави.