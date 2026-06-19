"Даю неделю для снятия ретрансляторов дронов на границе!". Зеленский жестко обратился к Лукашенко
Категория
Украина
Дата публикации

"Даю неделю для снятия ретрансляторов дронов на границе!". Зеленский жестко обратился к Лукашенко

Зеленский
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что на территории Беларуси вдоль границы с Украиной размещены ретрансляторы, которые используются для корректировки российских ударов по украинскому населению.

Главные тезисы

  • Зеленский настаивает на немедленном снятии ретрансляторов дронов на границе с Беларусью.
  • Украина готова принять ответные меры в случае несоблюдения соглашения.
  • Владимир Зеленский подчеркнул важность безопасности на границе и недопустимость использования техники для корректировки огня по украинскому населению.

Зеленский жестко обратился к Лукашенко: детали

Глава государства подчеркнул, что белорусская сторона способна самостоятельно демонтировать эти средства, и если это не будет сделано в течение недели, Украина может прибегнуть к ответным действиям.

Об этом Зеленский сообщил во время совместного с президентом Гондураса Насри Асфурой общения с журналистами в Киеве.

Сейчас Россия будет его (самого провозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко — ред.) продолжать толкать в эту войну. Сейчас он понимает, что Украина будет отвечать. Не нужны лишние слова. У него сегодня на его вышках есть ретрансляторы — российские или белорусские ретрансляторы, какая нам разница? На его территории вдоль двух областей, приграничных с Украиной, находится техника, корректирующая огонь по украинскому населению. Именно по популяции.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что в Беларуси стоят ретрансляторы дронов на соответствующих вышках.

Он может это снять. Зачем слова, что он не хочет быть в войне? Пусть снимет эту технику, пусть выключит эту технику. Я думаю, что ему неделе будет достаточно этого сделать. Почему я говорю о неделе, потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши гражданские люди, раненые дети. Если он этого не сделает, сделаем мы.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что украинская сторона делает все, чтобы у россиян не было возможности продавать нефть и поставлять дизель и нефть своей армии. По его словам, нефтеперерабатывающая промышленность Беларуси сейчас является одним из главных поставщиков для российской армии.

Также Президент напомнил, что в начале полномасштабной войны территорию Украины атаковали ракетами из Белоруссии. Зеленский рассказал, что тогда Лукашенко тоже звонил, извинялся и говорил, что не может это контролировать. Глава государства акцентировал, что не верит в слова главы Беларуси.

Зеленский также прокомментировал недавнюю ситуацию, когда Лукашенко в эфире одного из медиа принес извинения главе Украинского государства.

Александр Григорьевич Лукашенко, руководитель Беларуси — страны, которая является нашим соседом. Безопасность на границе для нас очень важна. И он прекрасно понимает, что мы взрослые уже ребята, правильно. Никто не обижается прямо на личные слова. Если обида моей страны, будем обижаться и не забудем, если это личные вещи — извинился и слава богу, скажем так.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дальнобойные санкции Украины снова дошли до Московского региона РФ — Зеленский
Владимир Зеленский
бавовна
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Путин становится слабее". Зеленский объяснил, чего дальше ждать от диктатора
Зеленский обратился к украинцам с важным предупреждением
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский заявил, что Украина — "вторая армия НАТО"
Владимир Зеленский
Зеленский призывает пустить Украину в НАТО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?