"Даю неделю для снятия ретрансляторов дронов на границе!". Зеленский жестко обратился к Лукашенко

Президент Владимир Зеленский заявил, что на территории Беларуси вдоль границы с Украиной размещены ретрансляторы, которые используются для корректировки российских ударов по украинскому населению.

Зеленский жестко обратился к Лукашенко: детали

Глава государства подчеркнул, что белорусская сторона способна самостоятельно демонтировать эти средства, и если это не будет сделано в течение недели, Украина может прибегнуть к ответным действиям.

Об этом Зеленский сообщил во время совместного с президентом Гондураса Насри Асфурой общения с журналистами в Киеве.

Сейчас Россия будет его (самого провозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко — ред.) продолжать толкать в эту войну. Сейчас он понимает, что Украина будет отвечать. Не нужны лишние слова. У него сегодня на его вышках есть ретрансляторы — российские или белорусские ретрансляторы, какая нам разница? На его территории вдоль двух областей, приграничных с Украиной, находится техника, корректирующая огонь по украинскому населению. Именно по популяции. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что в Беларуси стоят ретрансляторы дронов на соответствующих вышках.

Он может это снять. Зачем слова, что он не хочет быть в войне? Пусть снимет эту технику, пусть выключит эту технику. Я думаю, что ему неделе будет достаточно этого сделать. Почему я говорю о неделе, потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши гражданские люди, раненые дети. Если он этого не сделает, сделаем мы.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что украинская сторона делает все, чтобы у россиян не было возможности продавать нефть и поставлять дизель и нефть своей армии. По его словам, нефтеперерабатывающая промышленность Беларуси сейчас является одним из главных поставщиков для российской армии.

Также Президент напомнил, что в начале полномасштабной войны территорию Украины атаковали ракетами из Белоруссии. Зеленский рассказал, что тогда Лукашенко тоже звонил, извинялся и говорил, что не может это контролировать. Глава государства акцентировал, что не верит в слова главы Беларуси. Поделиться

Зеленский также прокомментировал недавнюю ситуацию, когда Лукашенко в эфире одного из медиа принес извинения главе Украинского государства.