"Даю неделю для снятия ретрансляторов дронов на границе!". Зеленский жестко обратился к Лукашенко

Президент Владимир Зеленский заявил, что на территории Беларуси вдоль границы с Украиной размещены ретрансляторы, которые используются для корректировки российских ударов по украинскому населению.
Главные тезисы
- Зеленский настаивает на немедленном снятии ретрансляторов дронов на границе с Беларусью.
- Украина готова принять ответные меры в случае несоблюдения соглашения.
- Владимир Зеленский подчеркнул важность безопасности на границе и недопустимость использования техники для корректировки огня по украинскому населению.
Зеленский жестко обратился к Лукашенко: детали
Глава государства подчеркнул, что белорусская сторона способна самостоятельно демонтировать эти средства, и если это не будет сделано в течение недели, Украина может прибегнуть к ответным действиям.
Об этом Зеленский сообщил во время совместного с президентом Гондураса Насри Асфурой общения с журналистами в Киеве.
Зеленский отметил, что в Беларуси стоят ретрансляторы дронов на соответствующих вышках.
Он может это снять. Зачем слова, что он не хочет быть в войне? Пусть снимет эту технику, пусть выключит эту технику. Я думаю, что ему неделе будет достаточно этого сделать. Почему я говорю о неделе, потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши гражданские люди, раненые дети. Если он этого не сделает, сделаем мы.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что украинская сторона делает все, чтобы у россиян не было возможности продавать нефть и поставлять дизель и нефть своей армии. По его словам, нефтеперерабатывающая промышленность Беларуси сейчас является одним из главных поставщиков для российской армии.
Зеленский также прокомментировал недавнюю ситуацию, когда Лукашенко в эфире одного из медиа принес извинения главе Украинского государства.
Александр Григорьевич Лукашенко, руководитель Беларуси — страны, которая является нашим соседом. Безопасность на границе для нас очень важна. И он прекрасно понимает, что мы взрослые уже ребята, правильно. Никто не обижается прямо на личные слова. Если обида моей страны, будем обижаться и не забудем, если это личные вещи — извинился и слава богу, скажем так.
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