Дальнобойные санкции Украины снова дошли до Московского региона РФ — Зеленский
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Проиcшествия
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Дальнобойные санкции Украины снова дошли до Московского региона РФ — Зеленский

Владимир Зеленский
бавовна
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил второе за неделю поражение Московского нефтеперерабатывающего завода.

Главные тезисы

  • Украина нанесла второй удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в рамках дальнобойных санкций.
  • Президент Зеленский подчеркнул эффективность ударов Украины и подтвердил успешные атаки на объекты в России и оккупированных территориях.

Зеленский подтвердил удары Украины по Московскому НПЗ

Зеленский также обнародовал соответствующее видео.

По словам Президента, "этой ночью наши дальнобойные санкции вновь дошли до Московского региона: второй раз за неделю поражен Московский нефтеперерабатывающий завод".

Также, отметил Зеленский, были поражены цели в Ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины.

Вполне справедлив ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент поблагодарил Силы обороны и безопасности Украины за совместную работу — СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетную бригаду за меткость.

Как отметил Зеленский, "на днях все наши партнеры отмечали меткость и действенность наших медстрайков и дальнобойных санкций. Пора эту войну завершать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии".

СБУ уточнила подробности о поражении Московского НПЗ.

Воины Центра спецопераций «Альфа» СБУ вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Он расположен в 15 километрах от Кремля.

На НПЗ фиксируются не менее четырех крупных очагов возгорания. Поднимаются огромные столбы густого черного дыма, которые видны из разных районов москвы.

Предварительно удары украинских беспилотников пришлись на резервуарный парк, установку АВТ (производит первичную переработку сырой нефти) и установку гидроочистки дизельного горючего.

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