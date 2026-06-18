Дальнобойные санкции Украины снова дошли до Московского региона РФ — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил второе за неделю поражение Московского нефтеперерабатывающего завода.
Главные тезисы
- Украина нанесла второй удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в рамках дальнобойных санкций.
- Президент Зеленский подчеркнул эффективность ударов Украины и подтвердил успешные атаки на объекты в России и оккупированных территориях.
Зеленский подтвердил удары Украины по Московскому НПЗ
Зеленский также обнародовал соответствующее видео.
По словам Президента, "этой ночью наши дальнобойные санкции вновь дошли до Московского региона: второй раз за неделю поражен Московский нефтеперерабатывающий завод".
Также, отметил Зеленский, были поражены цели в Ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины.
Президент поблагодарил Силы обороны и безопасности Украины за совместную работу — СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетную бригаду за меткость.
СБУ уточнила подробности о поражении Московского НПЗ.
Воины Центра спецопераций «Альфа» СБУ вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Он расположен в 15 километрах от Кремля.
На НПЗ фиксируются не менее четырех крупных очагов возгорания. Поднимаются огромные столбы густого черного дыма, которые видны из разных районов москвы.
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