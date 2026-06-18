Дальнобойные санкции Украины снова дошли до Московского региона РФ — Зеленский

Зеленский подтвердил удары Украины по Московскому НПЗ

Зеленский также обнародовал соответствующее видео.

По словам Президента, "этой ночью наши дальнобойные санкции вновь дошли до Московского региона: второй раз за неделю поражен Московский нефтеперерабатывающий завод".

Также, отметил Зеленский, были поражены цели в Ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины.

Вполне справедлив ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент поблагодарил Силы обороны и безопасности Украины за совместную работу — СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетную бригаду за меткость.

Как отметил Зеленский, "на днях все наши партнеры отмечали меткость и действенность наших медстрайков и дальнобойных санкций. Пора эту войну завершать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии". Поделиться

СБУ уточнила подробности о поражении Московского НПЗ.

Воины Центра спецопераций «Альфа» СБУ вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Он расположен в 15 километрах от Кремля.

На НПЗ фиксируются не менее четырех крупных очагов возгорания. Поднимаются огромные столбы густого черного дыма, которые видны из разных районов москвы.