Нефтебаза и военные склады пылают в двух областях РФ после атак БпЛА — видео
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Проиcшествия
Дата публикации

Нефтебаза и военные склады пылают в двух областях РФ после атак БпЛА — видео

бавовна
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Источник:  online.ua

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали объекты в Ростовской и Белгородской областях России, в результате чего вспыхнули пожары на нефтебазе в Гуково и на вероятном военном составе возле Шебекино.

Главные тезисы

  • Беспилотники атаковали нефтебазу в Гуково и военный склад в Шебекино, вызвав пожары и материальный ущерб.
  • В результате атаки на Гуково жизни одного человека унесла пожар, двое получили ранения, а также пострадали коммерческие объекты и тепловозы.

Новая "бавовна" в Ростовской и Белгородской областях РФ

Жители города Гуково Ростовской области ночью сообщали о взрывах и пожаре в результате атаки БПЛА.

OSINT-аналитики установили, что очагом возгорания стала нефтебаза на улице Карла Маркса.

На спутниковых снимках видно, что на территории этого объекта расположены восемь резервуаров для хранения нефтепродуктов и проложены железнодорожные пути.

Ростовский губернатор заявил, что в результате атаки в Гуково погиб один человек, еще двое получили ранения. По его словам, также произошло "возгорание двух коммерческих объектов" и поврежден тепловоз.

Также вечером 17 июня масштабный пожар вспыхнул вблизи Шебекино Белгородской области. Местные паблики сообщали о пролетах беспилотников незадолго до возгорания.

Анализ фото и видео свидетельствует, что пожар возник в промышленной зоне на границе деревень Ржевка и Вознесенка.

Горит складское помещение с легковоспламеняющимися или горючими материалами. Аналитики предполагают, что эти склады оккупанты использовали для хранения вещей военного назначения.

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