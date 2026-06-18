Нефтебаза и военные склады пылают в двух областях РФ после атак БпЛА — видео

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали объекты в Ростовской и Белгородской областях России, в результате чего вспыхнули пожары на нефтебазе в Гуково и на вероятном военном составе возле Шебекино.
Главные тезисы
- Беспилотники атаковали нефтебазу в Гуково и военный склад в Шебекино, вызвав пожары и материальный ущерб.
- В результате атаки на Гуково жизни одного человека унесла пожар, двое получили ранения, а также пострадали коммерческие объекты и тепловозы.
Новая "бавовна" в Ростовской и Белгородской областях РФ
Жители города Гуково Ростовской области ночью сообщали о взрывах и пожаре в результате атаки БПЛА.
OSINT-аналитики установили, что очагом возгорания стала нефтебаза на улице Карла Маркса.
На спутниковых снимках видно, что на территории этого объекта расположены восемь резервуаров для хранения нефтепродуктов и проложены железнодорожные пути.
Также вечером 17 июня масштабный пожар вспыхнул вблизи Шебекино Белгородской области. Местные паблики сообщали о пролетах беспилотников незадолго до возгорания.
Анализ фото и видео свидетельствует, что пожар возник в промышленной зоне на границе деревень Ржевка и Вознесенка.
Горит складское помещение с легковоспламеняющимися или горючими материалами. Аналитики предполагают, что эти склады оккупанты использовали для хранения вещей военного назначения.
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