Нафтобаза та військові склади палають у двох областях РФ після атак БпЛА — відео
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Нафтобаза та військові склади палають у двох областях РФ після атак БпЛА — відео

Гуково
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Джерело:  online.ua

У ніч на 18 червня безпілотники атакували об'єкти в Ростовській та Бєлгородській областях Росії, внаслідок чого спалахнули пожежі на нафтобазі в місті Гуково та на ймовірному військовому складі біля Шебекіно.

Головні тези:

  • Безпілотники атакували нафтобазу в місті Гуково та військовий склад поблизу Шебекіно в Росії, спричиняючи пожежі та матеріальні збитки.
  • Пожежа на нафтобазі у Гуково забрала життя однієї людини та призвела до поранень двох інших. Також постраждали комерційні об'єкти та тепловоз.
  • У Бєлгородській області виникла масштабна пожежа поблизу Шебекіно. Аналітики вважають, що горіли склади військового призначення.

Нова “бавовна” у Ростовській та Бєлгородській областях РФ

Мешканці міста Гуково Ростовської області вночі повідомляли про вибухи та пожежу внаслідок атаки БПЛА.

OSINT-аналітики встановили, що осередком займання стала нафтобаза на вулиці Карла Маркса.

На супутникових знімках видно, що на території цього об'єкта розташовано вісім резервуарів для зберігання нафтопродуктів та прокладено залізничні колії.

Ростовський губернатор заявив, що внаслідок атаки у Гуково загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. За його словами, також сталося "загоряння двох комерційних об'єктів" та пошкоджено тепловоз.

Також увечері 17 червня масштабна пожежа спалахнула поблизу Шебекіно Бєлгородської області. Місцеві пабліки повідомляли про прольоти безпілотників незадовго до займання.

Аналіз фото та відео свідчить, що пожежа виникла в промисловій зоні на межі сіл Ржевка та Вознесенка.

Горить складське приміщення з легкозаймистими або горючими матеріалами. Аналітики припускають, що ці склади окупанти використовували для зберігання речей військового призначення.

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