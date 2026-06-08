Дрони масовано атакували нафтобазу "Грушова" у Новоросійську — відео
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Дрони масовано атакували нафтобазу "Грушова" у Новоросійську — відео

нафтобаза
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Джерело:  online.ua

У Новоросійську Краснодарського краю горить нафтобаза «Грушова» АТ «Чорномортранснафта». Місцеві жителі повідомляють про атаку дронів.

Головні тези:

  • Неабиякий резонанс в місті спричинила масова атака дронів на нафтобазу «Грушова» у Новоросійську.
  • Місцеві жителі кажуть про понад 50 вибухів, що призвело до руйнування промислового майданчика «Грушова».

“Бавовна” на нафтобазі “Грушова” у Новоросійську

Місцеві жителі кажуть про понад 50 вибухів.

Зазначається, що горить промисловий майданчик «Грушова» — резервуарний парк перевалочного комплексу «Шесхарис».

У травні Сили оборони завдали далекобійних ударів по 18 об’єктах нафтопереробної галузі та паливної логістики РФ у понад 10 регіонах, максимальна дальність ураження сягнула 1700 кілометрів від кордону України.

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