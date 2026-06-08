У Новоросійську Краснодарського краю горить нафтобаза «Грушова» АТ «Чорномортранснафта». Місцеві жителі повідомляють про атаку дронів.
Головні тези:
- Неабиякий резонанс в місті спричинила масова атака дронів на нафтобазу «Грушова» у Новоросійську.
- Місцеві жителі кажуть про понад 50 вибухів, що призвело до руйнування промислового майданчика «Грушова».
“Бавовна” на нафтобазі “Грушова” у Новоросійську
Місцеві жителі кажуть про понад 50 вибухів.
Зазначається, що горить промисловий майданчик «Грушова» — резервуарний парк перевалочного комплексу «Шесхарис».
У травні Сили оборони завдали далекобійних ударів по 18 об’єктах нафтопереробної галузі та паливної логістики РФ у понад 10 регіонах, максимальна дальність ураження сягнула 1700 кілометрів від кордону України.
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