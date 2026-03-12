Нафтобаза у Краснодарському краї РФ палає після атаки дронів — відео

У ніч на 12 березня безпілотники атакували нафтобазу в Тихорецькому районі Краснодарського краю Росії. Очевидці чули багато вибухів, на об'єкті спалахнула пожежа.

Нова “бавовна” на російській нафтобазі: що відомо

У російському оперативному штабі традиційно пояснили займання на території нафтобази "падінням уламків БпЛА".

За даними оперштабу, площа пожежі сягнула 150 кв м, а постраждалих немає. Наразі вогонь намагаються локалізувати 83 рятувальники за допомогою 26 одиниць спеціальної техніки, зокрема силами ГУ МНС Росії по Краснодарському краю.

Уночі жителі Тихорецьку повідомили про багато вибухів, після чого у місті почалася пожежа. На оприлюднених відео видно густий дим і відкрите полум’я на території нафтобази.

Astrа, проаналізувавши відео з місця події, дійшла висновку, що загорілися резервуари з паливом, які належать до перевалочного пункту ТОВ "Тихорецьк-Нафта".

На кадрах видно два осередки займання: відкрите полум’я перед великим резервуаром, який, ймовірно, також починає горіти, а на задньому плані підіймається густий дим — ймовірно, там горять інші резервуари з паливом. Поширити

Тихорецький нафтовий вузол — один з найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії. Він розташований у Краснодарському краї та управляється компанією ТОВ "Тихорецьк-Нафта", що входить до структури "Транснафти". Об'єкт є великою нафтобазою та перевалочним терміналом.