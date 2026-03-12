Нафтобаза у Краснодарському краї РФ палає після атаки дронів — відео

У ніч на 12 березня безпілотники атакували нафтобазу в Тихорецькому районі Краснодарського краю Росії. Очевидці чули багато вибухів, на об'єкті спалахнула пожежа.
Головні тези:
- Безпілотники атакували нафтобазу в Тихорецькому районі Краснодарського краю РФ, що спричинило пожежу та вибухи.
- Наразі триває локалізація вогню на об'єкті, за допомогою 83 рятувальників та спецтехніки.
Нова “бавовна” на російській нафтобазі: що відомо
У російському оперативному штабі традиційно пояснили займання на території нафтобази "падінням уламків БпЛА".
За даними оперштабу, площа пожежі сягнула 150 кв м, а постраждалих немає. Наразі вогонь намагаються локалізувати 83 рятувальники за допомогою 26 одиниць спеціальної техніки, зокрема силами ГУ МНС Росії по Краснодарському краю.
Уночі жителі Тихорецьку повідомили про багато вибухів, після чого у місті почалася пожежа. На оприлюднених відео видно густий дим і відкрите полум’я на території нафтобази.
Astrа, проаналізувавши відео з місця події, дійшла висновку, що загорілися резервуари з паливом, які належать до перевалочного пункту ТОВ "Тихорецьк-Нафта".
Тихорецький нафтовий вузол — один з найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії. Він розташований у Краснодарському краї та управляється компанією ТОВ "Тихорецьк-Нафта", що входить до структури "Транснафти". Об'єкт є великою нафтобазою та перевалочним терміналом.
Спочатку повідомлялося, що горить об’єкт компанії "Тихорецк-Нафта", однак згодом уточнили, що йдеться про один нафтовий промисловий кластер, до якого входять кілька підприємств.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-