Атака дронів на Краснодарський край РФ — пошкоджені трубопровід, судна і причали

У Краснодарському краї РФ повідомили про пошкодження двох причалів, трубопроводу та двох суден унаслідок атаки дронів напередодні ввечері.
Головні тези:
- Атака дронів на Краснодарський край РФ призвела до пошкодження трубопроводу, 2 причалів і 2 суден.
- Після атаки дронів на цих об'єктах зайнялися пожежі.
Атака дронів на Краснодарський край РФ: які наслідки
За повідомленням оперштабу Краснодарського краю, у селищі Волна Темрюкського району через атаку безпілотників пошкодження отримали два причали та два судна.
Усіх, хто перебував на борту кораблів, евакуйовано. Ані серед членів екіпажу, ані серед співробітників на березі постраждалих немає.
Зазначається, що на причалах ушкодження призвели до загорянь площею від 1 тис кв м до 1,5 тис кв м.
Також, як повідомляється, було пошкоджено «трубопровід на одному з терміналів у селищі Волна».
Постраждалих немає. Площа загоряння становила 100 кв. м. На місці працюють оперативні та спеціальні служби.
У неділю ввечері Міноборони Росії повідомило, що з 20:00 до 23:30 за московським часом сили ППО «перехопили та знищили» 35 українських безпілотників літакового типу. У тому числі 23 дрони було нібито перехоплено над акваторією Чорного моря, шість — над тимчасово окупованим Кримом, три над акваторією Азовського моря. Ще три дрони начебто перехопили над Бєлгородською областю.
