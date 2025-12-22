Атака дронів на Краснодарський край РФ — пошкоджені трубопровід, судна і причали

У Краснодарському краї РФ повідомили про пошкодження двох причалів, трубопроводу та двох суден унаслідок атаки дронів напередодні ввечері.

Атака дронів на Краснодарський край РФ: які наслідки

За повідомленням оперштабу Краснодарського краю, у селищі Волна Темрюкського району через атаку безпілотників пошкодження отримали два причали та два судна.

Усіх, хто перебував на борту кораблів, евакуйовано. Ані серед членів екіпажу, ані серед співробітників на березі постраждалих немає.

Зазначається, що на причалах ушкодження призвели до загорянь площею від 1 тис кв м до 1,5 тис кв м.

Також, як повідомляється, було пошкоджено «трубопровід на одному з терміналів у селищі Волна».

У селищі Волна на Таманському півострові знаходиться морський порт «Тамань», де працюють термінали для перевалки нафтопродуктів, зрідженого вуглеводневого газу, аміаку та інших продуктів. Який саме термінал зазнав удару, оперштаб не уточнює. Поширити

