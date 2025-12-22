Атака дронов на Краснодарский край РФ — повреждены трубопровод, суда и причалы.

В Краснодарском крае РФ сообщили о повреждении двух причалов, трубопровода и двух судов в результате атаки дронов накануне вечером.

Атака дронов на Краснодарский край РФ: каковы последствия

По сообщению оперштаба Краснодарского края, в поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна.

Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет.

Отмечается, что на причалах повреждения привели к возгоранию площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв.

Также, как сообщается, был поврежден «трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна».

В поселке Волна на Таманском полуострове находится морской порт «Тамань», где работают терминалы для перевалки нефтепродуктов, сжиженного углеводородного газа, аммиака и других продуктов. Какой именно терминал потерпел удар, оперштаб не уточняет. Поделиться

Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 100 кв. м. На месте работают оперативные и специальные службы.