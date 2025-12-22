Атака дронов на Краснодарский край РФ — повреждены трубопровод, суда и причалы.

В Краснодарском крае РФ сообщили о повреждении двух причалов, трубопровода и двух судов в результате атаки дронов накануне вечером.
Главные тезисы
- Атака дронов на Краснодарский край РФ привела к повреждению трубопровода, 2 причалов и 2 судов.
- После атаки дронов на этих объектах загорелись пожары.
Атака дронов на Краснодарский край РФ: каковы последствия
По сообщению оперштаба Краснодарского края, в поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна.
Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет.
Отмечается, что на причалах повреждения привели к возгоранию площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв.
Также, как сообщается, был поврежден «трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна».
Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 100 кв. м. На месте работают оперативные и специальные службы.
В воскресенье вечером Минобороны сообщило, что с 20:00 до 23:30 по московскому времени силы ПВО «перехватили и уничтожили» 35 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 23 дрона были якобы перехвачены над акваторией Черного моря, шесть — над временно оккупированным Крымом, три над акваторией Азовского моря. Еще три дрона вроде бы перехватили над Белгородской областью.
