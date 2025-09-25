Росіяни скаржилися на атаку БпЛА по хімзаводу у Краснодарському краї

Рух транспорту перекрито у Білоріченську в районі хімічного заводу «ЄвроХім-Білоріченські міндобрива». Мешканці повідомляють, що вночі 25 вересня підприємство атакували дрони.
Головні тези:
- У Білоріченську, Краснодарський край, росіяни скаржаться на атаку безпілотників на хімзавод «ЄвроХім-Білоріченські міндобрива».
- Після атаки хімічний завод зазнав пожежі, що призвело до евакуації приблизно 140 співробітників.
- За даними влади, пожежу вдалося ліквідувати, постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби.
Дрони атакували хімзавод у російському Білоріченську
В оперштабі повідомили, що на великому підприємстві у місті після атаки виникла пожежа, працівників евакуювали.
Жителі Білоріченська Краснодарського краю повідомляють, що у місті перекрито рух автотранспорту у районі хімічного заводу. Підприємство, за словами мешканців, у ніч проти 25 вересня атакували українські безпілотники.
Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив, що в Білоріченському районі краї фрагменти українських БпЛА впали поблизу одного з великих підприємств муніципалітету, викликавши пожежу. При цьому назва підприємства не уточнюється.
За даними влади, горіння площею близько 50 квадратних метрів було ліквідовано. Постраждалих немає. На місці продовжують працювати спеціальні та екстрені служби.
«ЄвроХім-Білореченські міндобрива» — один із найбільших виробників мінеральних добрив на півдні Росії.
Як раніше писав Reuters, з початку повномасштабної війни п'ять великих хімічних російських компаній забезпечили понад 75% ключових хімікатів для заводів з виробництва вибухових речовин і пороху, що постачалися залізницею.
Раніше Україна вже атакувала російські заводи, що входять до структури «Єврохіма» — атакам зазнавав «Азот» у Тульській області та «Азот» у Ставропольському краї.
