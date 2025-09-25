Росіяни скаржилися на атаку БпЛА по хімзаводу у Краснодарському краї

Рух транспорту перекрито у Білоріченську в районі хімічного заводу «ЄвроХім-Білоріченські міндобрива». Мешканці повідомляють, що вночі 25 вересня підприємство атакували дрони.

Дрони атакували хімзавод у російському Білоріченську

В оперштабі повідомили, що на великому підприємстві у місті після атаки виникла пожежа, працівників евакуювали.

Жителі Білоріченська Краснодарського краю повідомляють, що у місті перекрито рух автотранспорту у районі хімічного заводу. Підприємство, за словами мешканців, у ніч проти 25 вересня атакували українські безпілотники.

Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив, що в Білоріченському районі краї фрагменти українських БпЛА впали поблизу одного з великих підприємств муніципалітету, викликавши пожежу. При цьому назва підприємства не уточнюється.

Близько 140 осіб — співробітників підприємства — було евакуйовано до захисної споруди. Поширити

За даними влади, горіння площею близько 50 квадратних метрів було ліквідовано. Постраждалих немає. На місці продовжують працювати спеціальні та екстрені служби.

«ЄвроХім-Білореченські міндобрива» — один із найбільших виробників мінеральних добрив на півдні Росії.

Як раніше писав Reuters, з початку повномасштабної війни п'ять великих хімічних російських компаній забезпечили понад 75% ключових хімікатів для заводів з виробництва вибухових речовин і пороху, що постачалися залізницею.

Раніше Україна вже атакувала російські заводи, що входять до структури «Єврохіма» — атакам зазнавав «Азот» у Тульській області та «Азот» у Ставропольському краї.