Россияне жаловались на атаку БпЛА по химзаводу в Краснодарском крае

Движение транспорта перекрыто в Белореченске в районе химического завода «ЕвроХим-Белореченские минудобрения». Жители сообщают, что ночью 25 сентября предприятие атаковали дроны.
Главные тезисы
- Жители Белореченска жалуются на атаку украинских беспилотников на химзавод.
- После атаки произошел пожар, который привел к эвакуации примерно 140 сотрудников.
- Власти сообщили, что пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет.
Дроны атаковали химзавод в российском Белореченске
В оперштабе сообщили, что на крупном предприятии в городе после атаки возник пожар, работники были эвакуированы.
Жители Белореченска Краснодарского края сообщают, что в городе перекрыто движение автотранспорта в районе химического завода. Предприятие, по словам жителей, в ночь на 25 сентября атаковали украинские беспилотники.
Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил, что в Белорусском районе края фрагменты украинских БПЛА упали вблизи одного из крупных предприятий муниципалитета, вызвав пожар. При этом название предприятия не уточняется.
По данным властей, горение площадью около 50 квадратных метров было ликвидировано. Пострадавших нет. На месте продолжают работать специальные и экстренные службы.
«ЕвроХим-Белореченские минудобрения» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений на юге России.
Как ранее писал Reuters, с начала полномасштабной войны пять крупных химических российских компаний обеспечили более 75% ключевых химикатов для заводов по производству взрывчатых веществ и пороха, снабжаемых железной дорогой.
Ранее Украина уже атаковала российские заводы, входящие в структуру «Еврохима» — атакам подвергался «Азот» в Тульской области и «Азот» в Ставропольском крае.
