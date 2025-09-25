Россияне жаловались на атаку БпЛА по химзаводу в Краснодарском крае

Движение транспорта перекрыто в Белореченске в районе химического завода «ЕвроХим-Белореченские минудобрения». Жители сообщают, что ночью 25 сентября предприятие атаковали дроны.

Дроны атаковали химзавод в российском Белореченске

В оперштабе сообщили, что на крупном предприятии в городе после атаки возник пожар, работники были эвакуированы.

Жители Белореченска Краснодарского края сообщают, что в городе перекрыто движение автотранспорта в районе химического завода. Предприятие, по словам жителей, в ночь на 25 сентября атаковали украинские беспилотники.

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил, что в Белорусском районе края фрагменты украинских БПЛА упали вблизи одного из крупных предприятий муниципалитета, вызвав пожар. При этом название предприятия не уточняется.

Около 140 человек — сотрудников предприятия — были эвакуированы в защитное сооружение. Поделиться

По данным властей, горение площадью около 50 квадратных метров было ликвидировано. Пострадавших нет. На месте продолжают работать специальные и экстренные службы.

«ЕвроХим-Белореченские минудобрения» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений на юге России.

Как ранее писал Reuters, с начала полномасштабной войны пять крупных химических российских компаний обеспечили более 75% ключевых химикатов для заводов по производству взрывчатых веществ и пороха, снабжаемых железной дорогой.

Ранее Украина уже атаковала российские заводы, входящие в структуру «Еврохима» — атакам подвергался «Азот» в Тульской области и «Азот» в Ставропольском крае.