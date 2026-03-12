Нефтебаза в Краснодарском крае РФ пылает после атаки дронов — видео

В ночь на 12 марта беспилотники атаковали нефтебазу в Тихорецком районе Краснодарского края России. Очевидцы слышали много взрывов, на объекте вспыхнул пожар.

Новая "бавовна" на российской нефтебазе: что известно

В российском оперативном штабе традиционно объяснили возгорание на территории нефтебазы "падением обломков БПЛА".

По данным оперштаба, площадь пожара достигла 150 кв. м, а пострадавших нет. В настоящее время огонь пытаются локализовать 83 спасателя с помощью 26 единиц специальной техники, в том числе силами ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ночью жители Тихорецка сообщили о многих взрывах, после чего в городе начался пожар. На обнародованном видео виден густой дым и открытое пламя на территории нефтебазы.

Astrа, проанализировав видео с места происшествия, пришла к выводу, что загорелись резервуары с топливом, относящиеся к перевалочному пункту ООО "Тихорец-Нефть".

На кадрах видны два очага воспламенения: открытое пламя перед большим резервуаром, который, вероятно, тоже начинает гореть, а на заднем плане поднимается густой дым — вероятно, там горят другие резервуары с топливом. Поделиться

Тихорецкий нефтяной узел — один из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге России. Он расположен в Краснодарском крае и управляется компанией ООО "Тихорецк-Нефть", входящей в структуру "Транснефти". Объект является большой нефтебазой и перевалочным терминалом.