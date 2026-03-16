Дрони масовано атакували Краснодарський край РФ — палає нафтобаза

У ніч на 16 березня Краснодарський край РФ опинився під масованим ударом безпілотників. Головною ціллю стала нафтобаза у Лабінську.

Нафтобаза у Лабінську палає після атаки дронів

Перші повідомлення про вибухи в районі місцевої нафтобази з’явилися в місцевих Тelegram-каналах близько другої години ночі. Мешканці Лабінська поширили відео, на яких зафіксовано момент прильоту та подальше потужне займання в промисловій зоні міста.

Оперативний штаб Краснодарського краю згодом підтвердив інцидент, проте, за традицією російських відомств, причиною пожежі назвали "падіння уламків збитого БПЛА".

У промисловій зоні Лабінська внаслідок атаки БПЛА сталося займання на території нафтобази. За попередньою інформацією, постраждалих немає. До гасіння пожежі залучено 4 розрахунки, особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів та фахівців ГУ МНС Росії по Краснодарському краю.

Наразі відомо, що на території нафтобази спостерігається відкрите горіння. Стовп чорного диму видно за кілька кілометрів від місця події.

Краснодарський край є стратегічним хабом для російської армії. Нафтобази в цьому регіоні виконують роль "бензоколонок" для окупаційних військ, що воюють на півдні України.