Дроны массированно атаковали Краснодарский край РФ — пылает нефтебаза

В ночь на 16 марта Краснодарский край РФ оказался под массированным ударом беспилотников. Главной целью стала нефтебаза в Лабинске.

Нефтебаза в Лабинске пылает после атаки дронов

Первые сообщения о взрывах в районе местной нефтебазы появились в местных Telegram-каналах около двух часов ночи. Жители Лабинска распространили видео, на котором зафиксирован момент прилета и последующее мощное возгорание в промышленной зоне города.

Оперативный штаб Краснодарского края впоследствии подтвердил инцидент, однако по традиции российских ведомств причиной пожара назвали "падение обломков сбитого БПЛА".

В промышленной зоне Лабинска в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 4 расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалистов ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Известно, что на территории нефтебазы наблюдается открытое горение. Столб черного дыма виден в нескольких километрах от места происшествия.

Краснодарский край является стратегическим хабом для русской армии. Нефтебазы в этом регионе выполняют роль "бензоколонок" для оккупационных войск, воюющих на юге Украины.