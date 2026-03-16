Дроны массированно атаковали Краснодарский край РФ — пылает нефтебаза
В ночь на 16 марта Краснодарский край РФ оказался под массированным ударом беспилотников. Главной целью стала нефтебаза в Лабинске.

Главные тезисы

  • Дроны совершили массированную атаку на нефтебазу в Лабинске, вызвав открытое горение и угрозу для жителей и инфраструктуры.
  • Стратегическая важность Краснодарского края для русской армии: нефтебазы являются ключевыми объектами для обеспечения техники и авиации воюющих на юге Украины.

Нефтебаза в Лабинске пылает после атаки дронов

Первые сообщения о взрывах в районе местной нефтебазы появились в местных Telegram-каналах около двух часов ночи. Жители Лабинска распространили видео, на котором зафиксирован момент прилета и последующее мощное возгорание в промышленной зоне города.

Оперативный штаб Краснодарского края впоследствии подтвердил инцидент, однако по традиции российских ведомств причиной пожара назвали "падение обломков сбитого БПЛА".

В промышленной зоне Лабинска в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 4 расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалистов ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Известно, что на территории нефтебазы наблюдается открытое горение. Столб черного дыма виден в нескольких километрах от места происшествия.

Краснодарский край является стратегическим хабом для русской армии. Нефтебазы в этом регионе выполняют роль "бензоколонок" для оккупационных войск, воюющих на юге Украины.

Таким образом, вывод из строя объектов в Лабинске, Туапсе или Новороссийске существенно затрудняет заправку техники и авиации врага, создавая "топливный голод" прямо на линии фронта.

