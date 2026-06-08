Дроны массированно атаковали нефтебазу "Грушовая" в Новороссийске — видео

В Новороссийске Краснодарского края горит нефтебаза «Грушевая» АО «Черномортранснефть». Местные жители сообщают об атаке дронов.
Главные тезисы
- Дроны массированно атаковали нефтебазу Грушовая в Новороссийске, вызвав более 50 взрывов и разрушений.
- Местные жители сообщили о массовой атаке дронов, привлекая внимание к происшествию.
"Хлопок" на нефтебазе "Грушевая" в Новороссийске
Местные жители говорят о более чем 50 взрывах.
Отмечается, что горит промышленная площадка "Грушова" — резервуарный парк перевалочного комплекса "Шесхарис".
В мае Силы обороны нанесли дальнобойные удары по 18 объектам нефтеперерабатывающей отрасли и топливной логистике РФ более чем в 10 регионах, максимальная дальность поражения достигла 1700 километров от границы Украины.
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