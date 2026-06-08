Дроны массированно атаковали нефтебазу "Грушовая" в Новороссийске — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны массированно атаковали нефтебазу "Грушовая" в Новороссийске — видео

бавовна
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Источник:  online.ua

В Новороссийске Краснодарского края горит нефтебаза «Грушевая» АО «Черномортранснефть». Местные жители сообщают об атаке дронов.

Главные тезисы

  • Дроны массированно атаковали нефтебазу Грушовая в Новороссийске, вызвав более 50 взрывов и разрушений.
  • Местные жители сообщили о массовой атаке дронов, привлекая внимание к происшествию.

"Хлопок" на нефтебазе "Грушевая" в Новороссийске

Местные жители говорят о более чем 50 взрывах.

Отмечается, что горит промышленная площадка "Грушова" — резервуарный парк перевалочного комплекса "Шесхарис".

В мае Силы обороны нанесли дальнобойные удары по 18 объектам нефтеперерабатывающей отрасли и топливной логистике РФ более чем в 10 регионах, максимальная дальность поражения достигла 1700 километров от границы Украины.

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