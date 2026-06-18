Дрони масовано атакували Московський НПЗ — відео

Вранці 18 червня дрони масовано атакують Москву. Росіяни скаржаться на прольоти безпілтників, звуки вибухів та пожежу на НПЗ.
Головні тези:
- Дрони масовано атакували Московський НПЗ, спричинивши пролоти безпілотників, звуки вибухів та пожежу на об'єкті.
- Мер Москви Сергій Собянін офіційно підтвердив атаку на НПЗ та повідомив про заходи щодо відбиття масової атаки.
У Москві палає НПЗ після атаки БпЛА
З 4-ї ранку в різних пабліках почали поширюватися кадри, на яких видно проліт дронів над Москвою та Підмосков’ям.
Буквально через 40 хвилин після цього мер Москви Сергій Собянін почав звітувати про нібито збиття дронів, які летять на столицю РФ. Станом на 05:43 таких безпілотників налічувалося вже 33 одиниці.
Паралельно і щонайменше аж до 6-ї ранку в мережі з’являлися все нові й нові кадри з дронами. Крім того, на околицях Москви та не тільки було зафіксовано стовпи диму та пожежі.
Також у мережі з’явилися кадри, на яких було видно, що в місті пошкоджені деякі будівлі через роботу російської РЕБ.
Мер Собянін офіційно визнав, що в Москві атаковано НПЗ.
Сили ППО продовжують відбивати масову атаку. Кільком безпілотникам вдалося дістатися до МНПЗ. Вживаються заходи для ліквідації наслідків.
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