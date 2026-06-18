Дрони масовано атакували Московський НПЗ — відео

Вранці 18 червня дрони масовано атакують Москву. Росіяни скаржаться на прольоти безпілтників, звуки вибухів та пожежу на НПЗ.

У Москві палає НПЗ після атаки БпЛА

З 4-ї ранку в різних пабліках почали поширюватися кадри, на яких видно проліт дронів над Москвою та Підмосков’ям.

Буквально через 40 хвилин після цього мер Москви Сергій Собянін почав звітувати про нібито збиття дронів, які летять на столицю РФ. Станом на 05:43 таких безпілотників налічувалося вже 33 одиниці.

Паралельно і щонайменше аж до 6-ї ранку в мережі з’являлися все нові й нові кадри з дронами. Крім того, на околицях Москви та не тільки було зафіксовано стовпи диму та пожежі.

Як стверджують OSINT-пабліки, один із ударів був завданий по НПЗ у Капотні (район на околиці Москви). Після удару в районі об’єкта спалахнула велика пожежа, горять щонайменше два резервуари. Поширити

Також у мережі з’явилися кадри, на яких було видно, що в місті пошкоджені деякі будівлі через роботу російської РЕБ.

Мер Собянін офіційно визнав, що в Москві атаковано НПЗ.