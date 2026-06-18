Дроны массированно атаковали Московский НПЗ — видео

Утром 18 июня дроны массированно атакуют Москву. Россияне жалуются на пролеты беспилотников, звуки взрывов и пожар на НПЗ.

В Москве пылает НПЗ после атаки БпЛА

С 4 утра в разных пабликах начали распространяться кадры, на которых виден пролет дронов над Москвой и Подмосковьем.

Буквально через 40 минут после этого мэр Москвы Сергей Собянин начал отчитываться о якобы сбитии дронов, летящих на столицу РФ. По состоянию на 05.43 таких беспилотников насчитывалось уже 33 единицы.

Параллельно и по меньшей мере вплоть до 6 утра в сети появлялись все новые и новые кадры с дронами. Кроме того, в окрестностях Москвы и не только были зафиксированы столбы дыма и пожара.

Как утверждают OSINT-паблики, один из ударов был нанесен по НПЗ в Капотне (район на окраине Москвы). После удара в районе объекта вспыхнул большой пожар, горят по меньшей мере два резервуара. Поделиться

Также в сети появились кадры, на которых было видно, что в городе повреждены некоторые здания из-за работы российской РЭБ.

Мэр Собянин официально признал, что в Москве атакован НПЗ.