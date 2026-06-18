Дроны массированно атаковали Московский НПЗ — видео

Утром 18 июня дроны массированно атакуют Москву. Россияне жалуются на пролеты беспилотников, звуки взрывов и пожар на НПЗ.
Главные тезисы
- Дроны массированно атаковали Московский НПЗ, вызвав пролеты беспилотников, звуки взрывов и пожар на объекте.
- Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку на НПЗ и принял меры по отражению массовой атаки.
В Москве пылает НПЗ после атаки БпЛА
С 4 утра в разных пабликах начали распространяться кадры, на которых виден пролет дронов над Москвой и Подмосковьем.
Буквально через 40 минут после этого мэр Москвы Сергей Собянин начал отчитываться о якобы сбитии дронов, летящих на столицу РФ. По состоянию на 05.43 таких беспилотников насчитывалось уже 33 единицы.
Параллельно и по меньшей мере вплоть до 6 утра в сети появлялись все новые и новые кадры с дронами. Кроме того, в окрестностях Москвы и не только были зафиксированы столбы дыма и пожара.
Также в сети появились кадры, на которых было видно, что в городе повреждены некоторые здания из-за работы российской РЭБ.
Мэр Собянин официально признал, что в Москве атакован НПЗ.
Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось добраться до МНПЗ. Принимаются меры по ликвидации последствий.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-