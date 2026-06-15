Атака дронов. Под Москвой горит предприятие вблизи объектов ВПК РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Атака дронов. Под Москвой горит предприятие вблизи объектов ВПК РФ — видео

бавовна
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Источник:  online.ua

В подмосковном Реутово после атаки беспилотных летательных аппаратов возник пожар примерно в 600 метрах от разработчика гиперзвуковых ракет «Циркон».

Главные тезисы

  • Подмосковное предприятие ООО “Мириталь-Реутов”тподверглось атаке дронов, что привело к пожару недалеко от разработчиков гиперзвуковых ракет Циркон.
  • По анализу фото и видео очевидцев пожар был геолокализован на предприятии ООО 'Мириталь-Реутов' вблизи объектов ВПК РФ.

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Пожар возник вблизи места загрязненного на карте «Яндекс. Карты», что обычно делается для военных объектов на территории РФ.

По анализу фото и видео очевидцев, ASTRA геолоцировала пожар на территории предприятия ООО "Мириталь-Реутов".

Менее чем в 600 метрах от места пожара расположена общая территория Военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» (ВПК НПО машиностроения) и аэрокосмического факультета Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана.

На этой территории разрабатываются ракеты Циркон.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 4 сбитых БПЛА, летевших на столицу, тогда как губернатор Подмосковья Андрей Воробьев атаку не прокомментировал.

АО "ВПК "НПО машиностроения"" — одно из крупнейших российских предприятий ракетно-космической отрасли. Оно расположено в Реуте по адресу ул. Гагарина, 33 и занимается разработкой гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон, стратегического ракетного комплекса Авангард с гиперзвуковым боевым блоком, берегового ракетного комплекса Бастион, космических аппаратов и систем, ракет-носителей и различной высокотехнологичной продукции двойного назначения.

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