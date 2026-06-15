Атака дронів. Під Москвою палає підприємство поблизу об'єктів ВПК РФ — відео

У підмосковному Реутові після атаки безпілотних літальних апаратів виникла пожежа приблизно за 600 метрів від розробника гіперзвукових ракет «Циркон».

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Пожежа виникла поблизу місця заблюреного на мапі «Яндекс. Карти», що зазвичай робиться для військових об’єктів на території РФ.

За аналізом фото та відео очевидців, ASTRA геолокувала пожежу на території підприємства ООО «Мириталь-Реутов».

Менш ніж за 600 метрів від місця пожежі розташована спільна територія Військово-промислової корпорації «Науково-виробниче об’єднання машинобудування» («ВПК “НВО машинобудування”) та аерокосмічного факультету Московського державного технічного університету (МДТУ) ім. Баумана.

На цій території розробляються ракети «Циркон».

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про 4 збиті БПЛА, які летіли на столицю, тоді як губернатор Підмосков’я Андрій Воробйов атаку не прокоментував.

АТ «ВПК "НВО машинобудування"» — одне з найбільших російських підприємств ракетно-космічної галузі. Воно розташоване у Реутові за адресою вул. Гагаріна, 33 і займається розробкою гіперзвукової крилатої ракети «Циркон», стратегічного ракетного комплексу «Авангард» із гіперзвуковим бойовим блоком, берегового ракетного комплексу «Бастіон», космічних апаратів і систем, ракет-носіїв та різної високотехнологічної продукції подвійного призначення.