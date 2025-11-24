Під Москвою лунають вибухи на тлі атаки дронів — відео

Після обіду 24 листопада під Москвою почалася атака дронів. Місцеві скаржаться на вибухи у Зеленограді.

У російському Зеленограді лунають вибухи

У промзоні Зеленограда оголошено евакуацію у зв'язку з атакою дронів та ракет. До укриття направляються студенти та співробітники Московського інституту електротехніки.

МІЕТ у Зеленограді спеціалізується на мікро- та наноелектроніці, інформаційних технологіях, радіотехніці та приладобудуванні. Університет відомий підготовкою інженерів для високотехнологічних галузей та співпрацею з підприємствами електронної промисловості. Поширити

ППО працює на повну силу.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що нібито ППО Москви знищило вже десять дронів, які летіли на столицю країни-агерсорки.