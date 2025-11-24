Під Москвою лунають вибухи на тлі атаки дронів — відео

Після обіду 24 листопада під Москвою почалася атака дронів. Місцеві скаржаться на вибухи у Зеленограді.
Головні тези:
- Під Москвою почалася атака дронів з вибухами у Зеленограді.
- Московський інститут електротехніки евакуює студентів та співробітників через атаку дронів.
- МІЕТ спеціалізується на мікро- та наноелектроніці, інформаційних технологіях та радіотехніці.
У російському Зеленограді лунають вибухи
У промзоні Зеленограда оголошено евакуацію у зв'язку з атакою дронів та ракет. До укриття направляються студенти та співробітники Московського інституту електротехніки.
ППО працює на повну силу.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що нібито ППО Москви знищило вже десять дронів, які летіли на столицю країни-агерсорки.
