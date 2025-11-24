Под Москвой раздаются взрывы на фоне атаки дронов — видео
взрыв
Читати українською
Источник:  online.ua

После обеда 24 ноября под Москвой началась атака дронов. Местные жалуются на взрывы в Зеленограде.

Главные тезисы

  • Под Москвой происходят взрывы на фоне атаки дронов, местные жители сообщают об инцидентах в Зеленограде.
  • Московский институт электротехники эвакуирует своих студентов и сотрудников в связи с атакой дронов.
  • МИЭТ специализируется на микро- и наноэлектронике, информационных технологиях и радиотехнике, что делает его потенциальной целью для кибератак.

В российском Зеленограде раздаются взрывы

В промзоне Зеленограда объявлена эвакуация в связи с атакой дронов и ракет. К укрытию направляются студенты и сотрудники Московского института электротехники.

МИЭТ в Зеленограде специализируется на микро- и наноэлектронике, информационных технологиях, радиотехнике и приборостроении. Университет известен подготовкой инженеров для высокотехнологичных отраслей и сотрудничеством с предприятиями электронной промышленности.

ПВО работает в полную силу.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы ПВО Москвы уничтожило уже десять дронов, летевших на столицу страны-агерсорки.

