Под Москвой раздаются взрывы на фоне атаки дронов — видео

После обеда 24 ноября под Москвой началась атака дронов. Местные жалуются на взрывы в Зеленограде.

В российском Зеленограде раздаются взрывы

В промзоне Зеленограда объявлена эвакуация в связи с атакой дронов и ракет. К укрытию направляются студенты и сотрудники Московского института электротехники.

МИЭТ в Зеленограде специализируется на микро- и наноэлектронике, информационных технологиях, радиотехнике и приборостроении. Университет известен подготовкой инженеров для высокотехнологичных отраслей и сотрудничеством с предприятиями электронной промышленности.

ПВО работает в полную силу.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы ПВО Москвы уничтожило уже десять дронов, летевших на столицу страны-агерсорки.