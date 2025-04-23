В комплексе "Москва-Сити" произошел пожар в результате взрыва автомобиля — видео

В Москве днем 23 апреля раздались взрывы. Россияне заметили клубы черного дыма у комплекса "Москва-Сити".
Главные тезисы
- 23 апреля в комплексе 'Москва-Сити' произошел пожар из-за взрыва автомобиля, вызвавший беспокойство среди жителей.
- Спасатели прибыли на место происшествия и объявили повышенный ранг опасности из-за вспышки.
- Очевидцы сообщают о густом черном дыме, видео публикуются в российских Telegram-каналах.
В Москве произошел масштабный пожар в ТЦ
По данным российских медиа, взрыв, а затем пожар произошел на стоянке торгового центра "Афимолл-сити" в комплексе "Москва-Сити".
Очевидцы сообщают о густом черном дыме. На место уже прибыли российские спасатели, присвоившие пожару повышенный ранг опасности.
Российские Telegram-каналы публикуют видео горящего авто, однако на кадрах невозможно рассмотреть марку машины или другие подробности.
Также очевидцы говорят, что на парковке "Афимолл-сити" якобы горели стройматериалы и емкости под давлением, пожар локализован.
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