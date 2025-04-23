У комплексі "Москва-Сіті" вирує пожежа внаслідок вибуху автомобіля — відео

У Москві сталася масштабна пожежа у ТЦ

За даними російських медіа, вибух, а потім пожежа стався на стоянці торгового центру "Афімолл-сіті" в комплексі "Москва-Сіті".

Очевидці повідомляють про густий чорний дим. На місце вже прибули російські рятувальники, які присвоїли пожежі підвищений ранг небезпеки.

Російські Telegram-канали публікують відео палаючого авто, однак на кадрах неможливо роздивитися марку машини або інші подробиці.

На інших відео видно, як з парковки валять клуби густого чорного диму. Поширити

Також очевидці кажуть, що на парковці "Афімолл-сіті" нібито горіли будматеріали і ємності під тиском, пожежу локалізовано.