У комплексі "Москва-Сіті" вирує пожежа внаслідок вибуху автомобіля — відео

У Москві вдень 23 квітня пролунали вибухи. Росіяни помітили клуби чорного диму біля комплексу "Москва-Сіті".
Головні тези:
- У Москва-Сіті сталася масштабна пожежа через вибух автомобіля.
- Очевидці зафіксували клуби густого чорного диму неподалік від ТЦ, що викликало занепокоєння серед мешканців.
- Російські рятувальники прибули на місце та оголосили підвищений ранг небезпеки у зв'язку зі спалахом.
У Москві сталася масштабна пожежа у ТЦ
За даними російських медіа, вибух, а потім пожежа стався на стоянці торгового центру "Афімолл-сіті" в комплексі "Москва-Сіті".
Очевидці повідомляють про густий чорний дим. На місце вже прибули російські рятувальники, які присвоїли пожежі підвищений ранг небезпеки.
Російські Telegram-канали публікують відео палаючого авто, однак на кадрах неможливо роздивитися марку машини або інші подробиці.
Також очевидці кажуть, що на парковці "Афімолл-сіті" нібито горіли будматеріали і ємності під тиском, пожежу локалізовано.
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