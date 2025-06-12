Чим важливе ураження Силами оборони України заводу "Резоніт" під Москвою — відповідь ЦПД
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Чим важливе ураження Силами оборони України заводу "Резоніт" під Москвою — відповідь ЦПД

Резоніт
Джерело:  KOVALENKO

У ніч на 12 червня Сили оборони уразили в Московській області завод "Резоніт", продукцію якого ворог використовує у власних ракетах, й не тільки.

Головні тези:

  • Ураження заводу “Резоніт” під Москвою є стратегічним кроком у рамках контрпропагандистських заходів України.
  • Підприємство спеціалізується на виробництві ключових компонентів для російських ракет та військової техніки.
  • Завод був важливою ціллю через свою причетність до розробки ракетних систем та елементів зброї.

Чим важливе ураження ЗСУ заводу "Резоніт" під Москвою

Як відзначив керівник Центру протидії дезінформації, уражений "Резоніт" в технопарку "Зубово" є жирною ціллю. Завод розташований близько за 40 кілометрів від центру Москви.

За словами керівника ЦПД, на базі технопарку працюють підприємства, які пов'язані з розробкою та модернізацією:

  • електроніки;

  • мікросхем;

  • систем навігації;

  • елементів для ракетного і морського озброєння.

Завод, своєю чергою, як розповідає Коваленко, спеціалізується на виготовленні:

  • багатошарових друкованих плат;

  • гнучких і гнучко-жорстких плат;

  • високоточної мікроелектроніки.

Плати, які виготовляються на "Резоніті", інтегруються в системи управління польотом, навігації, наведення та передачі даних.

Зокрема в:

  • ракети "Іскандер", "Калібр", Х-101;

  • дрони "Орлан", "Ланцет", "Куб";

  • блоки наведення артилерійських систем.

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