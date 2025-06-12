Чим важливе ураження Силами оборони України заводу "Резоніт" під Москвою — відповідь ЦПД

У ніч на 12 червня Сили оборони уразили в Московській області завод "Резоніт", продукцію якого ворог використовує у власних ракетах, й не тільки.
Головні тези:
- Ураження заводу “Резоніт” під Москвою є стратегічним кроком у рамках контрпропагандистських заходів України.
- Підприємство спеціалізується на виробництві ключових компонентів для російських ракет та військової техніки.
- Завод був важливою ціллю через свою причетність до розробки ракетних систем та елементів зброї.
Чим важливе ураження ЗСУ заводу "Резоніт" під Москвою
Як відзначив керівник Центру протидії дезінформації, уражений "Резоніт" в технопарку "Зубово" є жирною ціллю. Завод розташований близько за 40 кілометрів від центру Москви.
За словами керівника ЦПД, на базі технопарку працюють підприємства, які пов'язані з розробкою та модернізацією:
електроніки;
мікросхем;
систем навігації;
елементів для ракетного і морського озброєння.
Завод, своєю чергою, як розповідає Коваленко, спеціалізується на виготовленні:
багатошарових друкованих плат;
гнучких і гнучко-жорстких плат;
високоточної мікроелектроніки.
Плати, які виготовляються на "Резоніті", інтегруються в системи управління польотом, навігації, наведення та передачі даних.
Зокрема в:
ракети "Іскандер", "Калібр", Х-101;
дрони "Орлан", "Ланцет", "Куб";
блоки наведення артилерійських систем.
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