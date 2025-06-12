Чим важливе ураження Силами оборони України заводу "Резоніт" під Москвою — відповідь ЦПД

У ніч на 12 червня Сили оборони уразили в Московській області завод "Резоніт", продукцію якого ворог використовує у власних ракетах, й не тільки.

Чим важливе ураження ЗСУ заводу "Резоніт" під Москвою

Як відзначив керівник Центру протидії дезінформації, уражений "Резоніт" в технопарку "Зубово" є жирною ціллю. Завод розташований близько за 40 кілометрів від центру Москви.

За словами керівника ЦПД, на базі технопарку працюють підприємства, які пов'язані з розробкою та модернізацією:

електроніки;

мікросхем;

систем навігації;

елементів для ракетного і морського озброєння.

Завод, своєю чергою, як розповідає Коваленко, спеціалізується на виготовленні:

багатошарових друкованих плат;

гнучких і гнучко-жорстких плат;

високоточної мікроелектроніки.

Плати, які виготовляються на "Резоніті", інтегруються в системи управління польотом, навігації, наведення та передачі даних.

Зокрема в: