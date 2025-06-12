Чем важно поражение Силами обороны Украины завода "Резонит" под Москвой — ответ ЦПД
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Чем важно поражение Силами обороны Украины завода "Резонит" под Москвой — ответ ЦПД

"Резонит"
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Источник:  KOVALENKO

В ночь на 12 июня Силы обороны поразили в Московской области завод Резонит, продукцию которого враг использует в собственных ракетах, и не только.

Главные тезисы

  • Завод “Резонит” специализируется на производстве ключевых компонентов для российских ракет и военной техники.
  • Платы, производимые на заводе, интегрируются в системы управления полетом и вооружением, включая ракеты и дроны.
  • Поражение завода имеет прямое отражение на разработке и модернизации российских вооружений, делая его ключевым шагом в информационной борьбе.

Чем важно поражение ВСУ завода "Резонит" под Москвой

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации, пораженный "Резонит" в технопарке "Зубово" является жирной целью. Завод расположен около 40 километров от центра Москвы.

По словам руководителя ЦПИ, на базе технопарка работают предприятия, связанные с разработкой и модернизацией:

  • электроники;

  • микросхем;

  • систем навигации;

  • элементы для ракетного и морского вооружения.

Завод, в свою очередь, как рассказывает Коваленко, специализируется на изготовлении:

  • многослойных печатных плат;

  • гибких и гибко-жестких плат;

  • высокоточной микроэлектроники

Платы, производимые на "Резоните", интегрируются в системы управления полетом, навигации, наведения и передачи данных.

В частности в:

  • ракеты "Искандер", "Калибр", Х-101;

  • дроны "Орлан", "Ланцет", "Куб";

  • блоки наведения артиллерийских систем

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