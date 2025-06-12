Чем важно поражение Силами обороны Украины завода "Резонит" под Москвой — ответ ЦПД

В ночь на 12 июня Силы обороны поразили в Московской области завод Резонит, продукцию которого враг использует в собственных ракетах, и не только.
Главные тезисы
- Завод “Резонит” специализируется на производстве ключевых компонентов для российских ракет и военной техники.
- Платы, производимые на заводе, интегрируются в системы управления полетом и вооружением, включая ракеты и дроны.
- Поражение завода имеет прямое отражение на разработке и модернизации российских вооружений, делая его ключевым шагом в информационной борьбе.
Чем важно поражение ВСУ завода "Резонит" под Москвой
Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации, пораженный "Резонит" в технопарке "Зубово" является жирной целью. Завод расположен около 40 километров от центра Москвы.
По словам руководителя ЦПИ, на базе технопарка работают предприятия, связанные с разработкой и модернизацией:
электроники;
микросхем;
систем навигации;
элементы для ракетного и морского вооружения.
Завод, в свою очередь, как рассказывает Коваленко, специализируется на изготовлении:
многослойных печатных плат;
гибких и гибко-жестких плат;
высокоточной микроэлектроники
Платы, производимые на "Резоните", интегрируются в системы управления полетом, навигации, наведения и передачи данных.
В частности в:
ракеты "Искандер", "Калибр", Х-101;
дроны "Орлан", "Ланцет", "Куб";
блоки наведения артиллерийских систем
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