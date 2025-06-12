Чем важно поражение Силами обороны Украины завода "Резонит" под Москвой — ответ ЦПД

В ночь на 12 июня Силы обороны поразили в Московской области завод Резонит, продукцию которого враг использует в собственных ракетах, и не только.

Чем важно поражение ВСУ завода "Резонит" под Москвой

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации, пораженный "Резонит" в технопарке "Зубово" является жирной целью. Завод расположен около 40 километров от центра Москвы.

По словам руководителя ЦПИ, на базе технопарка работают предприятия, связанные с разработкой и модернизацией:

электроники;

микросхем;

систем навигации;

элементы для ракетного и морского вооружения.

Завод, в свою очередь, как рассказывает Коваленко, специализируется на изготовлении:

многослойных печатных плат;

гибких и гибко-жестких плат;

высокоточной микроэлектроники

Платы, производимые на "Резоните", интегрируются в системы управления полетом, навигации, наведения и передачи данных.

В частности в: