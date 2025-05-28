Генштаб подтвердил поражение 4 объектов ВПК России — каких именно

Cили обороны Украины поразили четыре предприятия ВПК России: три находятся в Подмосковье, а одно — в Ивановской области РФ.

Силы обороны Украины устроили масштабную "бавовну" в России

В ночь на 28 мая дальнобойные дроны СБУ устроили "хлопок" на стратегическом предприятии российского ВПК — заводе "Радуга" им. Березняка", который расположен в г. Дубна в 130 км к северу от Москвы.

В частности, во время атаки украинские дроны обошли ПВО, защищающую российскую столицу, и попали по уборочному и снаряжающему цехам предприятия, на которых продолжается пожар.

Поражение объекта ВПК РФ подтвердил Генштаб.

Завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и производит крылатые ракеты разных классов: "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-земля". В том числе и ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми РФ терроризирует население и гражданские объекты в Украине. Поделиться

Генштаб сообщает, что завод входит в АО "Кронштадт". Это АО специализируется на беспилотных авиационных системах. Там, в частности, изготавливаются БПЛА "Орион", "Иноходец", "Молния", "Гром", "Термит", "Гелиос", "Сириус", наземные комплексы управления.

Также ночью подразделения украинских защитников поразили АО "Ангстрем" в Московской области. Зафиксировано попадание в район цели. Компания разрабатывает и производит микроэлектронную компонентную базу, широко используемую предприятиями военно-промышленного комплекса РФ.

Кроме того, накануне Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины успешно атаковали Дмитровский комбинат, в Ивановской области РФ. Фиксировались взрывы на территории завода. Предприятие производит органические химические вещества — компоненты взрывчатки и порохов, а также добавки к ракетному и авиационному топливу.