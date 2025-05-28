Генштаб подтвердил поражение 4 объектов ВПК России — каких именно

Cили обороны Украины поразили четыре предприятия ВПК России: три находятся в Подмосковье, а одно — в Ивановской области РФ.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны провели успешные удары по четырем объектам военно-промышленного комплекса России.
- Масштабная атака дронов СБУ привела к поражению заводов, производящих крылатые ракеты и химические вещества для РФ.
- Украинские дроны обошли ПВО, защищающую Москву, и успешно атаковали стратегические предприятия России.
Силы обороны Украины устроили масштабную "бавовну" в России
В ночь на 28 мая дальнобойные дроны СБУ устроили "хлопок" на стратегическом предприятии российского ВПК — заводе "Радуга" им. Березняка", который расположен в г. Дубна в 130 км к северу от Москвы.
В частности, во время атаки украинские дроны обошли ПВО, защищающую российскую столицу, и попали по уборочному и снаряжающему цехам предприятия, на которых продолжается пожар.
Поражение объекта ВПК РФ подтвердил Генштаб.
Генштаб сообщает, что завод входит в АО "Кронштадт". Это АО специализируется на беспилотных авиационных системах. Там, в частности, изготавливаются БПЛА "Орион", "Иноходец", "Молния", "Гром", "Термит", "Гелиос", "Сириус", наземные комплексы управления.
Также ночью подразделения украинских защитников поразили АО "Ангстрем" в Московской области. Зафиксировано попадание в район цели. Компания разрабатывает и производит микроэлектронную компонентную базу, широко используемую предприятиями военно-промышленного комплекса РФ.
Кроме того, накануне Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины успешно атаковали Дмитровский комбинат, в Ивановской области РФ. Фиксировались взрывы на территории завода. Предприятие производит органические химические вещества — компоненты взрывчатки и порохов, а также добавки к ракетному и авиационному топливу.