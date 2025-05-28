Генштаб подтвердил поражение 4 объектов ВПК России — каких именно
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение 4 объектов ВПК России — каких именно

Генштаб ВСУ
пожар
Читати українською

Cили обороны Украины поразили четыре предприятия ВПК России: три находятся в Подмосковье, а одно — в Ивановской области РФ.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны провели успешные удары по четырем объектам военно-промышленного комплекса России.
  • Масштабная атака дронов СБУ привела к поражению заводов, производящих крылатые ракеты и химические вещества для РФ.
  • Украинские дроны обошли ПВО, защищающую Москву, и успешно атаковали стратегические предприятия России.

Силы обороны Украины устроили масштабную "бавовну" в России

В ночь на 28 мая дальнобойные дроны СБУ устроили "хлопок" на стратегическом предприятии российского ВПК — заводе "Радуга" им. Березняка", который расположен в г. Дубна в 130 км к северу от Москвы.

В частности, во время атаки украинские дроны обошли ПВО, защищающую российскую столицу, и попали по уборочному и снаряжающему цехам предприятия, на которых продолжается пожар.

Поражение объекта ВПК РФ подтвердил Генштаб.

Завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и производит крылатые ракеты разных классов: "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-земля". В том числе и ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми РФ терроризирует население и гражданские объекты в Украине.

Генштаб сообщает, что завод входит в АО "Кронштадт". Это АО специализируется на беспилотных авиационных системах. Там, в частности, изготавливаются БПЛА "Орион", "Иноходец", "Молния", "Гром", "Термит", "Гелиос", "Сириус", наземные комплексы управления.

Также ночью подразделения украинских защитников поразили АО "Ангстрем" в Московской области. Зафиксировано попадание в район цели. Компания разрабатывает и производит микроэлектронную компонентную базу, широко используемую предприятиями военно-промышленного комплекса РФ.

Кроме того, накануне Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины успешно атаковали Дмитровский комбинат, в Ивановской области РФ. Фиксировались взрывы на территории завода. Предприятие производит органические химические вещества — компоненты взрывчатки и порохов, а также добавки к ракетному и авиационному топливу.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?