Далекобійні санкції України знову дійшли до Московського регіону РФ — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив друге за тиждень ураження Московського нафтопереробного заводу.
Головні тези:
- Україна наносить другий удар за тиждень по Московському нафтопереробному заводу, в рамках далекобійних санкцій.
- Президент Зеленський підкреслює ефективність ударів України на об'єкти в Росії та тимчасово окупованих територіях.
Зеленський підтвердив удари України по Московському НПЗ
Зеленський також оприлюднив відповідне відео.
За словами Президента, "цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону: вдруге за тиждень уражено Московський нафтопереробний завод".
Також, зазначив Зеленський, були уражені цілі в Ростовському регіоні і на тимчасово окупованих територіях України.
Президент подякував Силам оборони та безпеки України за спільну роботу — СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетній бригаді за влучність.
СБУ уточнила подробиці ураження Московського НПЗ.
Воїни Центру спецоперацій «Альфа» СБУ разом з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по Московському нафтопереробному заводу. Він розташований за 15 кілометрів від Кремля.
На НПЗ фіксуються щонайменше чотири великі осередки займання. Піднімаються величезні стовпи густого чорного диму, які видно з різних районів москви.
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