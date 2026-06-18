Далекобійні санкції України знову дійшли до Московського регіону РФ — Зеленський

Зеленський підтвердив удари України по Московському НПЗ

Зеленський також оприлюднив відповідне відео.

За словами Президента, "цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону: вдруге за тиждень уражено Московський нафтопереробний завод".

Також, зазначив Зеленський, були уражені цілі в Ростовському регіоні і на тимчасово окупованих територіях України.

Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Володимир Зеленський Президент України

Президент подякував Силам оборони та безпеки України за спільну роботу — СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетній бригаді за влучність.

Як наголосив Зеленський, "цими днями всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії". Поширити

СБУ уточнила подробиці ураження Московського НПЗ.

Воїни Центру спецоперацій «Альфа» СБУ разом з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по Московському нафтопереробному заводу. Він розташований за 15 кілометрів від Кремля.

На НПЗ фіксуються щонайменше чотири великі осередки займання. Піднімаються величезні стовпи густого чорного диму, які видно з різних районів москви.