Зеленский заявил, что Украина — "вторая армия НАТО"
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Зеленский заявил, что Украина — "вторая армия НАТО"

Владимир Зеленский
Зеленский призывает пустить Украину в НАТО
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По убеждению главы государства Владимира Зеленского, Украина уже успела доказать всему миру, что является "второй армией НАТО", поскольку более 12 лет дает отпор "второй армии мира".

Главные тезисы

  • Зеленский заверил: НАТО нуждается в Украине так же сильно, как Украина в  НАТО.
  • Он также предупредил, что пока Путин точно не намерен отступать.

Зеленский призывает пустить Украину в НАТО

Украина сегодня де-факто — вторая армия НАТО, которая не уступает “второй армии мира”. Поэтому мы, именно мы, нужны НАТО де-юре. Это уже факт, признанный всеми лидерами.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По мнению украинского лидера, российский диктатор Владимир Путин действительно боится возвращения своей армии домой.

Фактически речь идет о том, что глава Кремля не хочет завершать войну без победы.

Однако глава государства заверил, что Россия ни в коем случае не победит.

Он боится своей армии физически. Поэтому, если не будет прекращения огня без конкретных гарантий безопасности, он вернется к войне. И в этот раз под ударом могут быть другие, — объяснил Владимир Зеленский.

Как считает украинский лидер, российский диктатор будет сидеть в Кремле до смерти.

У него есть вполне конкретная цель — возрождение Советского Союза.

Без Украины это невозможно, и потому нам так непросто, — добавил глава государства.

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