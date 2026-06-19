Зеленский заявил, что Украина — "вторая армия НАТО"

По убеждению главы государства Владимира Зеленского, Украина уже успела доказать всему миру, что является "второй армией НАТО", поскольку более 12 лет дает отпор "второй армии мира".
Главные тезисы
- Зеленский заверил: НАТО нуждается в Украине так же сильно, как Украина в НАТО.
- Он также предупредил, что пока Путин точно не намерен отступать.
Зеленский призывает пустить Украину в НАТО
По мнению украинского лидера, российский диктатор Владимир Путин действительно боится возвращения своей армии домой.
Фактически речь идет о том, что глава Кремля не хочет завершать войну без победы.
Однако глава государства заверил, что Россия ни в коем случае не победит.
Как считает украинский лидер, российский диктатор будет сидеть в Кремле до смерти.
У него есть вполне конкретная цель — возрождение Советского Союза.
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