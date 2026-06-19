По убеждению главы государства Владимира Зеленского, Украина уже успела доказать всему миру, что является "второй армией НАТО", поскольку более 12 лет дает отпор "второй армии мира".

Зеленский призывает пустить Украину в НАТО

Украина сегодня де-факто — вторая армия НАТО, которая не уступает “второй армии мира”. Поэтому мы, именно мы, нужны НАТО де-юре. Это уже факт, признанный всеми лидерами. Владимир Зеленский Президент Украины

По мнению украинского лидера, российский диктатор Владимир Путин действительно боится возвращения своей армии домой.

Фактически речь идет о том, что глава Кремля не хочет завершать войну без победы.

Однако глава государства заверил, что Россия ни в коем случае не победит.

Он боится своей армии физически. Поэтому, если не будет прекращения огня без конкретных гарантий безопасности, он вернется к войне. И в этот раз под ударом могут быть другие, — объяснил Владимир Зеленский. Поделиться

Как считает украинский лидер, российский диктатор будет сидеть в Кремле до смерти.

У него есть вполне конкретная цель — возрождение Советского Союза.