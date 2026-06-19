Зеленський заявив, що Україна — "друга армія НАТО"

На переконання глави держави Володимира Зеленського, Україна вже встигла довести всьому світу, що є “другою армією НАТО", оскільки понад 12 років поспіль дає відсіч “другій армії світу”.
Головні тези:
- Зеленський запевнив: НАТО потребує Україну так само сильно, як Україна в НАТО.
- Він також попередив, що поки Путін точно не збирається відступати.
Зеленський закликає пустити Україну в НАТО
На переконання українського лідера, російський диктатор Володимип Путін дійсно боїться повернення своєї армії додому.
Фактично йдеться про те, що глава Кремля не хоче завершувати війну без перемоги.
Однак глава держави запевнив, що Росія в жодному разі не переможе.
Як вважає український лідер, російський диктатор буде сидіти в Кремлі до смерті.
Він має цілком конкретну мету — відродження Радянського Союзу.
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