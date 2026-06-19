Зеленський заявив, що Україна — "друга армія НАТО"
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський заявив, що Україна — "друга армія НАТО"

Володимир Зеленський
Зеленський закликає пустити Україну в НАТО
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На переконання глави держави Володимира Зеленського, Україна вже встигла довести всьому світу, що є “другою армією НАТО", оскільки понад 12 років поспіль дає відсіч “другій армії світу”.

Головні тези:

  • Зеленський запевнив: НАТО потребує Україну так само сильно, як Україна в НАТО.
  • Він також попередив, що поки Путін точно не збирається відступати.

Зеленський закликає пустити Україну в НАТО

Україна сьогодні де-факто — друга армія НАТО, яка не поступається другій армії світу. І тому ми, саме ми, потрібні НАТО де-юре. Це вже факт, визнаний усіма лідерами.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання українського лідера, російський диктатор Володимип Путін дійсно боїться повернення своєї армії додому.

Фактично йдеться про те, що глава Кремля не хоче завершувати війну без перемоги.

Однак глава держави запевнив, що Росія в жодному разі не переможе.

Він боїться своєї армії фізично. І тому, якщо не буде припинення вогню без конкретних гарантій безпеки, він повернеться до війни. І на цей раз під ударом можуть бути інші, — пояснив Володимир Зеленський.

Як вважає український лідер, російський диктатор буде сидіти в Кремлі до смерті.

Він має цілком конкретну мету — відродження Радянського Союзу.

Без України це неможливо, і тому нам так непросто, — додав глава держави.

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