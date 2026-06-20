Украина знает о 4 ретрансляторах дронов РФ в Беларуси — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский снова задал вопрос помощи Беларуси России в войне против Украины.
Главные тезисы
- Украина выявила присутствие ретрансляторов дронов РФ в Беларуси, используемых для атак на украинскую территорию.
- Президент Зеленский призывает Беларусь демонтировать оборудование и прекратить поставки компонентов для российского оружия.
Мы знаем, где в Беларуси находятся ретрансляторы дронов РФ — Зеленский
Зеленский отметил, что Украина неоднократно давала сигналы, что втягивание Россией в эту войну еще в Беларуси может привести к крайне опасным последствиям.
Зеленский заметил, что Украина знает о каждом заводе в Беларуси, который работает на Россию и работает на эту войну.
К сожалению, это помогает России адаптироваться к давлению и не приближает мир. Должно быть наоборот: мир должен приближаться, и Беларуси следует делать те вещи, о которых говорит ее фактическое руководство по неофициальным каналам, чтобы мы в Украине действительно видели, что Беларусь действительно против этой войны. Эту войну нужно кончать. Мир нужен.
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