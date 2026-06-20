Украина знает о 4 ретрансляторах дронов РФ в Беларуси — Зеленский

Мы знаем, где в Беларуси находятся ретрансляторы дронов РФ — Зеленский

Зеленский отметил, что Украина неоднократно давала сигналы, что втягивание Россией в эту войну еще в Беларуси может привести к крайне опасным последствиям.

В частности, мы зафиксировали, что вдоль нашей границы на территории Беларуси установлено специальное оборудование, работающее на Россию, на россиян, которое помогает россиянам наносить удары дронами по нам, по нашей территории. Мы в Украине знаем о четырех таких ретрансляторах в Беларуси — именно в Гомельской и Брестской областях. Именно благодаря такому оборудованию наносились удары по Житомирской, Ровенской, Волынской областях, по нашей энергетике, по нашей железной дороге — по обычным городам, по нашим селам. У Беларуси есть время, чтобы демонтировать это оборудование. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский заметил, что Украина знает о каждом заводе в Беларуси, который работает на Россию и работает на эту войну.

Каждое предприятие, поставляющее компоненты для российского оружия — для бронетехники, для ракетных систем — и также предприятие, поставляющее России горючее на войну, — это все втягивание Беларуси в войну. Украина этого не хочет, и мы предупредили фактическое руководство Беларуси, которое влияет на соответствующие события. В общем, только за январь — май поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, а дизеля — втрое. Поделиться