Украина знает о 4 ретрансляторах дронов РФ в Беларуси — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина знает о 4 ретрансляторах дронов РФ в Беларуси — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский снова задал вопрос помощи Беларуси России в войне против Украины.

Главные тезисы

  • Украина выявила присутствие ретрансляторов дронов РФ в Беларуси, используемых для атак на украинскую территорию.
  • Президент Зеленский призывает Беларусь демонтировать оборудование и прекратить поставки компонентов для российского оружия.

Мы знаем, где в Беларуси находятся ретрансляторы дронов РФ — Зеленский

Зеленский отметил, что Украина неоднократно давала сигналы, что втягивание Россией в эту войну еще в Беларуси может привести к крайне опасным последствиям.

В частности, мы зафиксировали, что вдоль нашей границы на территории Беларуси установлено специальное оборудование, работающее на Россию, на россиян, которое помогает россиянам наносить удары дронами по нам, по нашей территории. Мы в Украине знаем о четырех таких ретрансляторах в Беларуси — именно в Гомельской и Брестской областях. Именно благодаря такому оборудованию наносились удары по Житомирской, Ровенской, Волынской областях, по нашей энергетике, по нашей железной дороге — по обычным городам, по нашим селам. У Беларуси есть время, чтобы демонтировать это оборудование.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский заметил, что Украина знает о каждом заводе в Беларуси, который работает на Россию и работает на эту войну.

Каждое предприятие, поставляющее компоненты для российского оружия — для бронетехники, для ракетных систем — и также предприятие, поставляющее России горючее на войну, — это все втягивание Беларуси в войну. Украина этого не хочет, и мы предупредили фактическое руководство Беларуси, которое влияет на соответствующие события. В общем, только за январь — май поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, а дизеля — втрое.

К сожалению, это помогает России адаптироваться к давлению и не приближает мир. Должно быть наоборот: мир должен приближаться, и Беларуси следует делать те вещи, о которых говорит ее фактическое руководство по неофициальным каналам, чтобы мы в Украине действительно видели, что Беларусь действительно против этой войны. Эту войну нужно кончать. Мир нужен.

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