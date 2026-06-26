Хвиля надзвичайної спеки з Африки дістанеться України
Категорія
Україна
Дата публікації

Хвиля надзвичайної спеки з Африки дістанеться України

спека
Джерело:  Укргідрометцентр

З 28 червня до України прийде надзвичайна спека. У деяких областях країни денна температура повітря сягне +40 градусів.

Головні тези:

  • З 28 червня до України прийде надзвичайна африканська спека.
  • Денна температура в деяких областях сягне +40 градусів.

Україну накриє африканською спекою

Про це повідомляє Укргідрометеоцентр.

Внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через південну та центральну Європу на територію України 28-30 червня очікується сильна спека.

Прогнозується, що 28 червня у західних, Вінницькій та Житомирській областях, а протягом 29-30 червня на Правобережжі країни температура вдень досягне +35… +38 градусів.

Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, порушення залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення.

У Волинському обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що денна температура повітря 28 та 29 червня досягне +39 градусів.

У Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології прогнозують ще сильнішу спеку. Зокрема, вдень 29 червня очікується до +40 градусів.

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