Хвиля надзвичайної спеки з Африки дістанеться України

З 28 червня до України прийде надзвичайна спека. У деяких областях країни денна температура повітря сягне +40 градусів.

Україну накриє африканською спекою

Про це повідомляє Укргідрометеоцентр.

Внаслідок поширення жаркого повітря з північних районів Африки через південну та центральну Європу на територію України 28-30 червня очікується сильна спека. Поширити

Прогнозується, що 28 червня у західних, Вінницькій та Житомирській областях, а протягом 29-30 червня на Правобережжі країни температура вдень досягне +35… +38 градусів.

Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, порушення залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення.

У Волинському обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що денна температура повітря 28 та 29 червня досягне +39 градусів.