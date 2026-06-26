Хвиля надзвичайної спеки з Африки дістанеться України

З 28 червня до України прийде надзвичайна спека. У деяких областях країни денна температура повітря сягне +40 градусів.
Головні тези:
- З 28 червня до України прийде надзвичайна африканська спека.
- Денна температура в деяких областях сягне +40 градусів.
Україну накриє африканською спекою
Про це повідомляє Укргідрометеоцентр.
Прогнозується, що 28 червня у західних, Вінницькій та Житомирській областях, а протягом 29-30 червня на Правобережжі країни температура вдень досягне +35… +38 градусів.
Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, порушення залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення.
У Волинському обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що денна температура повітря 28 та 29 червня досягне +39 градусів.
У Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології прогнозують ще сильнішу спеку. Зокрема, вдень 29 червня очікується до +40 градусів.
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