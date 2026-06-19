Чи загрожує Україні аномальна спека — пояснення синоптикині

Синоптикиня Наталка Діденко наголосила, що українцям не варто поки боятися нестерпної літньої спеки, яка накрила деякі країни Європи. Попри це, найближчими днями все-таки розігріє до +30.
Головні тези:
- Сприятливий клімат України вбереже від рекордних температур.
- Неділя потішить українців теплою та сонячною погодою.
Як буде кінець червня — прогноз від Діденко
За словами експертки, протягом 20-21 червня температура повітря сягатиме +25+29 градусів.
Ба більше, вказано, що в західній частині та на південному заході України можна розраховувати на спекотних +27+32 градуси.
Попри те, що незабаром у багатьох країнах Європи буде аномальна спека — Україні вона не загрожує.
За її словами, 20-го червня частину України накриють дощі з грозами.
Опади очікуються у смузі від Вінниччини через Черкащину, Полтавщину до Харківщини.
21-го червня можна впевнено розраховувати на суху сонячну дуже тепла погода.
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