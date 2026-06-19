Чи загрожує Україні аномальна спека — пояснення синоптикині

Синоптикиня Наталка Діденко наголосила, що українцям не варто поки боятися нестерпної літньої спеки, яка накрила деякі країни Європи. Попри це, найближчими днями все-таки розігріє до +30.

Як буде кінець червня — прогноз від Діденко

За словами експертки, протягом 20-21 червня температура повітря сягатиме +25+29 градусів.

Ба більше, вказано, що в західній частині та на південному заході України можна розраховувати на спекотних +27+32 градуси.

Попри те, що незабаром у багатьох країнах Європи буде аномальна спека — Україні вона не загрожує.

На наступному тижні в Іспанії, Португалії, Франції стовпчики термометрів досягатимуть і навіть перевищуватимуть +40 градусів. Благословенний клімат України дасть змогу уникнути цієї нестерпної спеки із заходу континенту, у нас справді температура повітря підвищується, але до прийнятних літніх значень, хай побудуть собі й +30 з хвостиком, але до +40 не дійде. Наталка Діденко Українська синоптикиня

За її словами, 20-го червня частину України накриють дощі з грозами.

Опади очікуються у смузі від Вінниччини через Черкащину, Полтавщину до Харківщини.

21-го червня можна впевнено розраховувати на суху сонячну дуже тепла погода.

У Києві 20-21 червня погода сприятиме відпочинку чи будь-якому іншому виду ваших дієвих побажань на відкритому повітрі — сонечко, без опадів, вдень довкілля прогріється до +26 градусів, — наголосила Діденко. Поширити