"Гравітаційна діра" під Антарктидою змінила клімат Землі мільйони років тому

Одна з найзначніших "гравітаційних дір" Землі знаходиться безпосередньо під Антарктидою. Про це свідчить нове дослідження під керівництвом Університету Флориди, передає , посилаючись на дослідження в журналі Scientific Reports.

Науковці дослідили вплив “гравітаційної діри” на клімат Землі

Діра відома як Антарктичний геоїдний мінімум (AGL) і формувалася протягом останніх 70 мільйонів років, що, ймовірно, вплинуло на глобальний клімат планети.

Комп'ютерні моделі переміщення гірських порід показують, що ця гравітаційна діра посилилася між 50 і 30 мільйонами років тому, що збігається з поширеним заледенінням, яке покрило Антарктиду.

Водночас професор геофізики Університету Флориди та співавтор дослідження сказав:

Якщо ми зможемо краще зрозуміти, як внутрішня частина Землі впливає на гравітацію та рівень моря, ми отримаємо уявлення про фактори, які можуть мати значення для зростання та стабільності великих льодових щитів.

У виданні додають, що гравітація вважається для нас невидимим якорем, який утримує нашу каву в чашці, а ноги на тротуарі, проте насправді все набагато складніше. Зокрема існують незначні регіональні відмінності, які зумовлені зміною щільності гірських порід далеко під нашими ногами.

Ці відмінності для нас мікроскопічні, але мають величезний вплив на океани. Там, де гравітація слабка, рівень моря опускається; там, де вона сильна, вода накопичується. В Антарктиді це означає, що океан знаходиться нижче, ніж на ідеально рівномірній планеті.

За допомогою складних фізичних моделювань вчені відстежили зміну потоку внутрішньої частини Землі 70 млн років тому, в епоху динозаврів.

Це показало, як гравітаційна діра поступово посилювалася від незначного заглиблення до потужної регіональної сили.

Також історичні реконструкції свідчать про те, що гравітаційна діра в Антарктиці колись була відносно слабкою, проте між 50 і 30 млн років тому вона почала швидко посилюватися, і цей період ідеально збігається зі зміною клімату Землі.

Це посилення гравітації збіглося з охолодженням континенту і першою появою масивних, широко поширених льодових щитів, які визначають Антарктиду сьогодні.

Тому такі фізичні зміни, швидше за все, створили ідеальне середовище для формування і стабілізації льодових щитів.