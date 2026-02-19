"Гравитационная дыра" под Антарктидой изменила климат Земли миллионы лет назад

Одна из самых значительных "гравитационных дыр" Земли находится непосредственно под Антарктидой. Об этом свидетельствует новое исследование под руководством Университета Флориды, передает , ссылаясь на исследования в журнале Scientific Reports.
Главные тезисы
- Гравитационная дыра под Антарктидой, известная как Антарктический геоидный минимум (AGL), сформировалась за последние 70 миллионов лет и оказала влияние на климат Земли.
- Исследования показывают, что усиление гравитации в период между 50 и 30 миллионами лет назад совпало с распространенным оледенением Антарктиды.
Ученые исследовали влияние "гравитационной дыры" на климат Земли
Дыра известна как Антарктический геоидный минимум (AGL) и формировалась за последние 70 миллионов лет, что, вероятно, повлияло на глобальный климат планеты.
В то же время профессор геофизики Университета Флориды и соавтор исследования сказал:
Если мы сможем лучше понять, как внутренняя часть Земли влияет на гравитацию и уровень моря, то мы получим представление о факторах, которые могут иметь значение для роста и стабильности больших ледовых щитов.
В издании добавляют, что гравитация считается для нас невидимым якорем, удерживающим наш кофе в чашке, а ноги на тротуаре, однако на самом деле все гораздо сложнее. В частности, существуют незначительные региональные отличия, которые обусловлены изменением плотности горных пород далеко под нашими ногами.
Посредством сложных физических моделирований ученые отследили изменение потока внутренней части Земли 70 млн лет назад, в эпоху динозавров.
Это показало, как гравитационная дыра постепенно усиливалась от незначительного углубления до мощной региональной силы.
Также исторические реконструкции свидетельствуют о том, что гравитационная дыра в Антарктике когда-то была относительно слабой, однако между 50 и 30 млн. лет назад она начала быстро усиливаться, и этот период идеально совпадает с изменением климата Земли.
Поэтому такие физические изменения скорее всего создали идеальную среду для формирования и стабилизации ледовых щитов.
