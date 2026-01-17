Что скрывает Антарктида под ледяным "одеялом" — данные инновационного исследования

Неизвестная Антарктида: исследователи узнали, какой рельеф похоронен под ледяным щитом.

Ученым удалось узнать, что находится под ледяным "одеялом" Антарктиды — там есть горы, разные водоемы и долины. Благодаря спутниковым данным и физике движения льда исследователи впервые смогли "увидеть" скрытый ландшафт ледяного континента.

Отмечается, что международная группа ученых идентифицировала так называемый "скрытый подледниковый рельеф" Антарктиды. И, как выяснилось, под многокилометровым слоем льда прячутся горы, долины, равнины, впадины и озера.

В условиях глобального потепления детальное знание Антарктиды — от поверхности до глубин — имеет решающее значение. К этому времени картографирование грунта под антарктическим льдом напоминало попытку нарисовать план дома, заглядывая через замочную скважину.

Из-за медленного темпа полярных экспедиций подледниковый ландшафт оставался в значительной степени неизвестным. Ранее для исследований использовались самолеты со специальными сенсорами, которые измеряли толщину льда, рельеф и наличие подледниковых озер. Хотя эти методы дали много данных, они не всегда были достаточно эффективными.

В новом исследовании учёные применили анализ возмущений потока льда (Ice Flow Perturbation Analysis, IFPA). Объясняется, что этот подход позволил осветить невидимые горные хребты и древние русла рек, формировавших континент снизу.

Используя спутниковые снимки и физические модели IFPA, исследователи создали своеобразный "рентген" внутреннего строения Антарктиды. Метод анализирует, как лед деформируется во время движения через препятствия, и таким образом раскрывает скрытый мир альпийских долин, выровненных низменностей и древних речных систем, погребенных в течение миллионов лет.

Одним из самых впечатляющих открытий стала огромная скрытая впадина в подледниковом бассейне Мауд. По данным исследователей, этот погруженный канал простирается почти на 400 километров.

Остальные так называемые мезомасштабные структуры имеют размеры от 2 до 30 километров. Именно они действуют как "шестерни и тормоза" ледникового щита, контролируя скорость его движения.

Поскольку эти геологические образования возникли еще до формирования современного ледового покрова, они являются ключом к более точным прогнозам того, как Антарктида будет таять и сколько воды, наконец, попадет в Мировой океан.

Исследование показывает, что даже ледяной щит толщиной в три километра сохраняет "отпечаток" рельефа под собой. По словам соавтора работы Роберта Бингема, даже каньон глубиной 100 метров заставляет поверхность льда едва заметно проседать — изменение, сложно увидеть невооруженным глазом, но легко фиксируют спутники.

Понимание всех "холмов и впадин" подо льдом имеет решающее значение. Новая карта создает более надежную основу для климатических моделей, позволяя более точно определять наиболее уязвимые зоны ледника и уменьшать неопределенность в прогнозах будущего повышения уровня моря.