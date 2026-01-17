Що ховає Антарктида під крижаною "ковдрою" — дані інноваційного дослідження

Невідома Антарктида: дослідники дізналися, який рельєф похований під льодовим щитом

Науковцям вдалося дізнатися, що знаходиться під крижаною "ковдрою" Антарктиди — там є гори, різні водойми та долини. Завдяки супутниковим даним і фізиці руху льоду дослідники вперше змогли "побачити" прихований ландшафт крижаного континенту.

Зазначається, що міжнародна група вчених ідентифікувала так званий "прихований підльодовиковий рельєф" Антарктиди. І, як з’ясувалося, під багатокілометровим шаром льоду ховаються гори, долини, рівнини, западини та озера.

В умовах глобального потепління детальне знання Антарктиди — від поверхні до глибин — має вирішальне значення. До цього часу картографування ґрунту під антарктичним льодом нагадувало спробу намалювати план будинку, зазираючи крізь замкову щілину.

Через повільний темп полярних експедицій підльодовиковий ландшафт залишався значною мірою невідомим. Раніше для досліджень використовували літаки зі спеціальними сенсорами, які вимірювали товщину льоду, рельєф і наявність підльодовикових озер. Хоча ці методи дали багато даних, вони не завжди були достатньо ефективними. Поширити

У новому дослідженні вчені застосували аналіз збурень потоку льоду (Ice Flow Perturbation Analysis, IFPA). Пояснюється, що цей підхід дозволив "висвітлити" невидимі гірські хребти та давні русла річок, які формували континент знизу.

Використовуючи супутникові знімки та фізичні моделі IFPA, дослідники створили своєрідний "рентген" внутрішньої будови Антарктиди. Метод аналізує, як лід деформується під час руху через перешкоди, і таким чином розкриває прихований світ альпійських долин, вирівняних низовин і древніх річкових систем, які були поховані протягом мільйонів років.

Одним із найвражаючих відкриттів стала величезна прихована западина в підльодовиковому басейні Мауд. За даними дослідників, цей занурений канал простягається майже на 400 кілометрів.

Інші так звані мезомасштабні структури мають розміри від 2 до 30 кілометрів. Саме вони діють як "шестерні й гальма" льодовикового щита, контролюючи швидкість його руху.

Оскільки ці геологічні утворення виникли ще до формування сучасного льодового покриву, вони є ключем до точніших прогнозів того, як Антарктида танутиме та скільки води зрештою потрапить у Світовий океан.

Дослідження показує, що навіть крижаний щит завтовшки до трьох кілометрів зберігає "відбиток" рельєфу під собою. За словами співавтора роботи Роберта Бінгема, навіть каньйон глибиною 100 метрів змушує поверхню льоду ледь помітно просідати — зміну, яку складно побачити неозброєним оком, але легко фіксують супутники. Поширити

Розуміння всіх "горбів і западин" під льодом має вирішальне значення. Нова карта створює надійнішу основу для кліматичних моделей, дозволяючи точніше визначати найбільш уразливі зони льодовика і зменшувати невизначеність у прогнозах майбутнього підвищення рівня моря.