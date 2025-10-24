Український фільм "Антарктида" б'є рекорди у прокаті

Документальний фільм "Антарктида" тревел-блогера Антона Птушкіна став другою найкасовішою стрічкою українського виробництва під час повномасштабної війни.

За півтора місяця прокату бокс-офіс "Антарктиди" склав щонайменше 75 млн грн. .

Стрічка Антона Птушкіна вийшла на великі екрани 4 вересня 2025 року. Відтоді фільм подивилися близько пів мільйона українців, про що свідчать показники окремих кінотеатрів. Наприклад, лише у мережі Multiplex "Антарктида" зібрала понад 188 000 глядачів і 36 млн грн.

Таким чином касові збори фільму за сім тижнів прокату оцінюють в діапазоні від 75 млн грн до 100 млн грн.

Це рекорд для українського документального кіно та другий найкращий показник серед національних фільмів від початку великої війни.

Нині найкасовішою українською стрічкою вважається мультфільм "Мавка. Лісова пісня", який зібрав 156 млн грн при бюджеті в 187 млн грн. Водночас ситуація може змінитись, адже показ "Антарктиди" у кінотеатрах триває.

За перші вихідні прокату бокс-офіс "Антарктиди" склав майже 7,2 млн грн. Це стало найкращим показником серед документальних фільмів у 2025 році.

Попередній рекорд також належав Птушкіну — у 2024 році його стрічка "Ми, наші улюбленці та війна" за перший вікенд зібрала 2,3 млн грн.

Антон Птушкін зафільмував свою подорож до Антарктиди. Мандрівка розпочинається з кількаденного шляху на дослідницькому криголамі "Ноосфера", яка прямує на українську антарктичну станцію "Академік Вернадський". Там, на станції, Птушкін показує як живуть люди на крижаному континенті та розповідає про важливість кліматичних досліджень, у яких бере участь й Україна.