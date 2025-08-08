Антон Птушкін зняв фільм "Антарктида" про станцію "Академік Вернадський" — трейлер

Український телеведучий та блогер Антон Птушкін зняв фільм-подорож "Антарктида" про життя на українській антарктичній станції "Академік Вернадський". Фільм вийде в кінопрокат 4 вересня.
Головні тези:
- Фільм-подорож Антарктида розповідає про життя на українській антарктичній станції Академік Вернадський.
- У фільмі присутність української науки в Антарктиді є важливим аспектом, який підкреслює значення кліматичних спостережень.
- Антон Птушкін виступив сценаристом, оператором і режисером фільму, в якому поділиться враженнями від тижня, проведеного на станції.
Птушкін зняв фільм "Антарктида" про українську станцію “Академік Вернадський”
Український телеведучий та блогер Антон Птушкін випустив трейлер документальної стрічки "Антарктида". "Антарктида" — це фільм-подорож Антона Птушкіна на українську антарктичну станцію "Академік Вернадський". Він провів на станції тиждень у березні 2025 року.
Це історія про людей, які досліджують майбутнє планети, живучи в умовах, де немає магазинів, дерев та особистого простору.
Фільм розповідає про виклики крижаного континенту і побутове життя на станції, про важливість кліматичних спостережень і про те, чому Україна — серед небагатьох країн, що мають повноцінну присутність в Антарктиді. Це історія про науку, танення льодовиків, і, звісно, про пінгвінів.
Птушкін виступив сценаристом, оператором і режисером.
