Антон Птушкін зняв фільм "Антарктида" про станцію "Академік Вернадський" — трейлер
Культура
Дата публікації

"Антарктида"
Джерело:  online.ua

Український телеведучий та блогер Антон Птушкін зняв фільм-подорож "Антарктида" про життя на українській антарктичній станції "Академік Вернадський". Фільм вийде в кінопрокат 4 вересня.

Головні тези:

  • Фільм-подорож Антарктида розповідає про життя на українській антарктичній станції Академік Вернадський.
  • У фільмі присутність української науки в Антарктиді є важливим аспектом, який підкреслює значення кліматичних спостережень.
  • Антон Птушкін виступив сценаристом, оператором і режисером фільму, в якому поділиться враженнями від тижня, проведеного на станції.

Птушкін зняв фільм "Антарктида" про українську станцію “Академік Вернадський”

Український телеведучий та блогер Антон Птушкін випустив трейлер документальної стрічки "Антарктида". "Антарктида" — це фільм-подорож Антона Птушкіна на українську антарктичну станцію "Академік Вернадський". Він провів на станції тиждень у березні 2025 року.

Це історія про людей, які досліджують майбутнє планети, живучи в умовах, де немає магазинів, дерев та особистого простору.

30-та ювілейна Українська антарктична експедиція, криголам "Ноосфера", станція "Академік Вернадський", пінгвіни та багато кадрів найбільш дикого і одного з найпрекрасніших місць, де я коли-небудь був.

Фільм розповідає про виклики крижаного континенту і побутове життя на станції, про важливість кліматичних спостережень і про те, чому Україна — серед небагатьох країн, що мають повноцінну присутність в Антарктиді. Це історія про науку, танення льодовиків, і, звісно, про пінгвінів.

Птушкін виступив сценаристом, оператором і режисером.

Фільм Антона Птушкіна встановив рекорд для документальних стрічок в Україні
