Майже тисяча пінгвінят народилася у районі станції "Академік Вернадський" — відео

На острові Галіндез, у районі станції «Академік Вернадський», уже народилися близько тисячі пташенят субантарктичних пінгвінів.

Бебібум в Антарктиці: науковці “Вернадського" показали пташенят пінгвінів

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр і публікує відео, як батьки годують пінгвінят.

Українські вчені зауважили, що в частині гнізд ще лишаються яйця, тож кількість пташенят зростатиме, але більшість родин мають уже по двоє малюків.

Вони зараз дуже різні: деякі щойно вилупилися, а деякі вже величенькі й розміром майже як їхні батьки, — розповів біолог 29-ї Української антарктичної експедиції Світозар Давиденко.

На відео, яке оприлюднили полярники, можна побачити, як відбувається процес годування.

Після того, як пташеня просить поїсти, дорослий пінгвін «постачає» частково перетравлену їжу (насамперед це криль) зі стравоходу до дзьоба, а дитинча звідти нею ласує. Поширити

У НАНЦ нагадали, що на Галіндезі гніздують переважно субантарктичні пінгвіни. Їх також називають віслюкові через характерний голосний крик.

На острів вони прибувають навесні для розмноження, тут будують гнізда, відкладають яйця (зазвичай по два) та виводять пташенят.

За даними українських вчених, минулого сезону на Галіндезі кількість субантарктичних пінгвінів сягнула рекордних семи тисяч.

Українські полярники розкривають секрет ходи пінгвіна

В оприлюдненому відео пінгвіни напрочуд вправно і водночас кумедно спускаються з крижаної гірки, а потім лягають на живіт і котяться.

Пінгвіни мають спеціальну ходу для пересування по слизькій поверхні.