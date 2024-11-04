Українські науковці з антарктичної станції “Академік Вернадський” зафіксували повний штиль на острові Галіндез, що є дуже рідкісним явищем у цьому районі.

Що відомо про незвичайний повний штиль в районі антарктичної станції “Академік Вернадський”

Зазначається, що дивовижне явище сфотографувала біологиня 29-ї української арктичної експедиції Тетяна Баглай під час робочого виїзду на човні.

В цьому районі Антарктики постійно дмуть сильні вітри, ще й почасти з опадами. Але коли наступає затишшя, то можна зробити надзвичайно красиві фото в океані. Світ навколо неначе зупиняється, а величезні айсберги, хмари та гори континенту фантастично відбиваються у дзеркалі води, — зазначила Баглай. Поширити

Які інші дивовижні явища фіксують українські полярники

Антарктична українська експедиція на полярній станції ім. Вернадського потрапила під дуже потужний шторм.

Полярники заявили, що швидкість вітру сягала просто неймовірних значень.

Вночі 22 вересня швидкість вітру сягнула 42,5 м/с або 153 км/год! Це найбільший показник за всю історію спостережень з 1947 року, — зазначають українські науковці.