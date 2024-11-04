Українські полярники зафіксували рідкісне явище в Антарктиді ― відео
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Наука та медицина
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Українські полярники зафіксували рідкісне явище в Антарктиді ― відео

Антарктида

Українські науковці з антарктичної станції “Академік Вернадський” зафіксували повний штиль на острові Галіндез, що є дуже рідкісним явищем у цьому районі. 

Головні тези:

  • Українські полярники зафіксували рідкісне явище повного штилю на острові Галіндез у районі Антарктиди.
  • Біологиня Тетяна Баглай зробила фотографії дивовижного штилю, які вражають красою та незвичністю.
  • Українська полярна експедиція на станції ім. Вернадського опинилася під потужним штормом з рекордною швидкістю вітру 153 км/год.
  • Швидкість вітру в умовах шторму була оцінена як ураганна за шкалою Бофорта.
  • Цікаво, що українські полярники регулярно фіксують не лише шторми, але й інші цікаві та дивовижні природні явища в антарктичному регіоні.

Що відомо про незвичайний повний штиль в районі антарктичної станції “Академік Вернадський”

Зазначається, що дивовижне явище сфотографувала біологиня 29-ї української арктичної експедиції Тетяна Баглай під час робочого виїзду на човні.

В цьому районі Антарктики постійно дмуть сильні вітри, ще й почасти з опадами. Але коли наступає затишшя, то можна зробити надзвичайно красиві фото в океані. Світ навколо неначе зупиняється, а величезні айсберги, хмари та гори континенту фантастично відбиваються у дзеркалі води, — зазначила Баглай.

Які інші дивовижні явища фіксують українські полярники

Антарктична українська експедиція на полярній станції ім. Вернадського потрапила під дуже потужний шторм.

Полярники заявили, що швидкість вітру сягала просто неймовірних значень.

Вночі 22 вересня швидкість вітру сягнула 42,5 м/с або 153 км/год! Це найбільший показник за всю історію спостережень з 1947 року, — зазначають українські науковці.

За шкалою Бофорта, така швидкість відповідає 12 балів та визначається як ураганна. Її можна порівняти зі швидкістю потяга.

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