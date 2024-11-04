Украинские ученые с антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали полный штиль на острове Галиндез, что является очень редким явлением в этом районе.
Главные тезисы
- Украинские полярники зафиксировали редкое явление полного штиля на острове Галиндез в районе Антарктиды.
- Биолог Татьяна Баглай сделала удивительные фотографии полного штиля, передав его красоту и необычность.
- Украинские ученые также столкнулись с мощным штормом, где скорость ветра достигла рекордных 153 км/ч, сравнимых со скоростью урагана.
- Фотографии полярницы Татьяны Баглай отражают уникальные моменты природного затишья, когда природа словно останавливается в отражении водной глади.
- Антарктическая экспедиция станции им. Вернадского также сталкивается с другими удивительными природными явлениями, включая мощные штормы с рекордными показателями скорости ветра.
Что известно о необычном полном штилье в районе антарктической станции "Академик Вернадский"
Отмечается, что удивительное явление сфотографировала биология 29 украинской арктической экспедиции Татьяна Баглай во время рабочего выезда на лодке.
Какие другие удивительные явления фиксируют украинские полярники
Антарктическая экспедиция на полярной станции им. Вернадского попала под мощнейший шторм.
Полярники заявили, что скорость ветра достигала просто невероятных значений.
Ночью 22 сентября скорость ветра достигла 42,5 м/с или 153 км/ч! Это самый большой показатель за всю историю наблюдений с 1947 года, отмечают украинские ученые.
По шкале Бофорта такая скорость соответствует 12 баллов и определяется как ураганная. Ее можно сравнить со скоростью поезда.
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