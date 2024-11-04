В этом районе Антарктики постоянно дуют сильные ветры, еще отчасти с осадками. Но когда наступает затишье, то можно сделать необыкновенно красивые фото в океане. Мир вокруг как будто останавливается, а огромные айсберги, облака и горы континента фантастически отражаются в зеркале воды, — отметила Баглай.