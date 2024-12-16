Українські науковці з дослідницької станції “Академік Вернадський” на острові Галіндез в Антарктиді зняли кумедні кадри спуску зграї пінгвінів з крижаної гірки.
Головні тези:
- Українські полярники зняли кумедні кадри спуску зграї пінгвінів з крижаної гірки на острові Галіндез.
- Пінгвіни мають особливу ходу для пересування по слизькій поверхні, перевалюючись з однієї лапки на іншу та розставляючи крильця.
- Українські полярники виявили перших пінгвінят у цьому сезоні на острові Галіндез, які будуть годуватися та охоронятися дорослими пінгвінами-батьками.
Українські полярники розкривають секрет ходи пінгвіна
В оприлюдненому відео пінгвіни напрочуд вправно і водночас кумедно спускаються з крижаної гірки, а потім лягають на живіть і котяться.
Пінгвіни мають спеціальну ходу для пересування по слизькій поверхні.
Відео обережного спускання птахів з гірки зняла на острові Галіндез зимівниця 29-ї Української антарктичної експедиції Анна Соіна.
Українські полярники показали перших новонароджених пінгвінят
Поблизу науково-дослідницької арктичної станції "Академік Вернадський" народились перші пінгвінята у цьому сезоні.
Зазначається, що в одному з гнізд на скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу біолог Світозар Давиденко виявив одразу двох малюків.
Українські полярники зазначають, що протягом найближчого місяця малюки перебуватимуть в гнізді з пінгвінами-батьками.
Дорослі доглядатимуть дитинчат по черзі — годуватимуть крилем з дзьоба, грітимуть та охоронятимуть від хижих птахів.
Поки пінгвінята вкриті вкриті сірим пушком, але вже за кілька місяців почнуть змінювати його на чорно-біле пірʼя.
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