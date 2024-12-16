Українські науковці з дослідницької станції “Академік Вернадський” на острові Галіндез в Антарктиді зняли кумедні кадри спуску зграї пінгвінів з крижаної гірки.

Українські полярники розкривають секрет ходи пінгвіна

В оприлюдненому відео пінгвіни напрочуд вправно і водночас кумедно спускаються з крижаної гірки, а потім лягають на живіть і котяться.

Пінгвіни мають спеціальну ходу для пересування по слизькій поверхні.

Її секрет у тому, щоб перевалюватися з однієї лапки на іншу, широко розставивши крильця. Хоча коли пінгвінам треба швидко кудись дістатися, то вони просто лягають на животик і ковзають, — зазначають в Національному науковому антарктичному центрі. Поширити

Відео обережного спускання птахів з гірки зняла на острові Галіндез зимівниця 29-ї Української антарктичної експедиції Анна Соіна.

Друзі, кажуть, в Україні вже багато хто активно використовує ходу пінгвіна. А які у вас лайфхаки, щоб безпечно пересуватися ожеледицею? — жартівливо коментують відео українські полярники. Поширити

Українські полярники показали перших новонароджених пінгвінят

Поблизу науково-дослідницької арктичної станції "Академік Вернадський" народились перші пінгвінята у цьому сезоні.

Зазначається, що в одному з гнізд на скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу біолог Світозар Давиденко виявив одразу двох малюків.

Українські полярники зазначають, що протягом найближчого місяця малюки перебуватимуть в гнізді з пінгвінами-батьками.

Дорослі доглядатимуть дитинчат по черзі — годуватимуть крилем з дзьоба, грітимуть та охоронятимуть від хижих птахів.

Поки пінгвінята вкриті вкриті сірим пушком, але вже за кілька місяців почнуть змінювати його на чорно-біле пірʼя.