Дослідники Національного антарктичного наукового центру ім академіка Вернадського шукають корисні морські бактерії в Антарктиді, які можуть бути використані для потреб людства.

Які бактерії українські полярники шукають в Антарктиді

Зазначається, що українські науковці на станції Вернадського в Антарктиді долучились до міжнародного проєкту з пошуку та використання корисних антарктичних мікроорганізмів.

Зокрема, українські дослідники шукатимуть серед бактерій у Південному океані корисні сполуки, які можна буде згодом використати під час створення ліків, косметики та навіть суперстійких матеріалів.

Ці дослідження відбуватимуться у новому проєкті «Горизонт Європа», до якого долучився НАНЦ. Він називається «Розкриття прихованих скарбів водних екстремофілів: сталий розвиток промислово значущих нових активних біомолекул (EXPLORA)».

Справа у тому, що морські бактерії з Південного океану здатні витримувати наднизькі температури, ультрафіолетове випромінювання та інші екстремальні умови.

Як українські науковці проводимуть пошук і відбир корисних мікроорганізмів

На початковому етапі проводитиметься відбір зразків поблизу станції "Академік Вернадський".

Після цього вивчатимуться зразки ДНК-бактерій для розуміння їхніх можливостей.

За результатами аналізу планується створити базу найперспективніших мікроорганізмів, що здатні виробляти антифризні чи антиоксидантні сполуки.

Буде підібрано ідеальні умови для вирощування цих мікроорганізмів.

Науковці проведуть дослідження їхнього геному з метою пошуку генів, які відповідають за корисні властивості.

Найбільш перспективні зразки будуть відправлені до лабораторії, де ці мікроорганізми будуть вирощуватись для отримання корисних речовин.

Проєкт EXPLORA також передбачає створення роботизованої системи, яка допоможе брати зразки у водах Антарктики без людського втручання. Тестувати цю систему планують на станції "Академік Вернадський".