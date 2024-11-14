Науковці вперше знайшли бурштин в Антарктиді. Що це означає
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці вперше знайшли бурштин в Антарктиді. Що це означає

Сучасний вигляд Антарктиди
Джерело:  online.ua

Группа німецьких дослідників з Інституту Альфреда Вегенера вперше виявила на території Антарктиди бурштин. 

Головні тези:

  • Виявлення бурштину в Антарктиді свідчить про наявність лісистих екосистем та помірного клімату на континенті близько 90 мільйонів років тому.
  • Аналіз бурштину дозволяє науковцям краще зрозуміти умови навколишнього середовища в далекому минулому та реконструювати тропічний ліс, що існував в Антарктиді у минулому.
  • Бурштин має великий потенціал збереження мікроорганізмів, комах та інших слідів періоду Крейди, що допомагає вивчити біорізноманіття та кліматичні зміни на континенті.
  • Дослідження бурштину з Антарктиди допоможе відкрити нові дані про історію лісів континенту та можливість виявлення стародавніх істот в цьому регіоні.
  • Навколишнє середовище Антарктиди в минулому було суттєво відмінним від сучасного, що розширює знання про кліматичні зміни та еволюцію екосистем на континенті.

Що означає виявлення бурштину в Антарктиді

Зазначається, що наразі Антарктида представляє собою замерзлий континент, рослинність на якому представлена виключно мохом та кількома іншими видами, які ростуть у найтепліших місцях на континенті.

Однак так було незавжди. Колись Антарктида мала помірний клімат і на її території була велика кількість болотистих лісів, що слугували домом для багатьох тварин.

Науковці вперше знайшли бурштин в Антарктиді
Тропічний ліс

Наразі відшукати сліди того періоду під товстим шаром антарктичного льоду майже неможливо, однак іноді науковцям це, все ж таки, вдається.

Виявлений шматочок бурштину підняли з осадового керна, з глибини у 946 метрів під морським виступом Амундсена в Західній Антарктиді.

Аналіз цього шматочка скам’янілої деревної смоли дасть науковцям краще зрозуміти клімат і навколишнє середовище в Антарктиді у далекому минулому.

Науковці визначили, що вік піднятих кернів становить близько 90 млн років. Це свідчить про те, що виявлений бурштин належить до Крейдяного періоду, приблизно за 25 млн років до того, як на планеті повністю перестали існувати тиранозаври рекс.

Проаналізовані фрагменти бурштину дозволяють отримати пряме уявлення про умови навколишнього середовища, які переважали в Західній Антарктиді 90 мільйонів років тому. Ця захоплююча знахідка також більш детально показує, як міг функціонувати ліс, який ми реконструювали в нашому дослідженні для Nature у 2020 році, — пояснює морський геолог з Інституту Альфреда Вегенера і провідний автор дослідження Йоганн Клагес.

У своєму матеріалі для Nature у 2020 році німецькі науковці відтворили навколишнє середовище Антарктиди в умовах помірних рівнинних тропічних лісів, яке панувало на континенті між 92 мільйонами та 83 мільйонами років тому.

Дослідники також створили кліматичну модель того часу на основі збереженої мережі викопних коренів завдовжки 3 метри, вмурованих у глинистий камінь.

Зазначається, що зразки бурштину мають дуже невеликі розміри. Окрім цього вони були додатково вирізані до потрібного розміру, щоб провести мікроскопічний аналіз.

Вчені сподіваються, що ця прозора скам'яніла смола "містить залишки кори дерев у вигляді мікровключень".

Сам факт того, що ми змогли видобути перший бурштин на антарктичному континенті з цих відкладень, є вражаючим. Бурштин має великий потенціал збереження пилку, спор, мікроорганізмів, а також комах. Тепер ми будемо шукати більш ретельно і спробуємо з'ясувати, яке саме дерево могло виробляти смолу, — наголошує Йоганн Клагес.

Бурштин з цього нового дослідження повертає нас аж у Крейдовий період, який почався близько 145 мільйонів років тому й закінчився 66 мільйонів років тому. Клагес каже, що якби бурштин був похований глибше, команда ніколи б його не знайшла.

Дослідницька група сподівається, що нові знахідки бурштину з Антарктиди прояснять, що сталося з лісами континенту, і, якщо пощастить, навіть виявлять одну-дві стародавні істоти.

Було дуже цікаво усвідомити, що в певний момент своєї історії всі сім континентів мали кліматичні умови, які дозволяли деревам, що виробляють смолу, виживати. Наша мета зараз — дізнатися більше про лісову екосистему, — додає Клагес.

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