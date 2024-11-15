Что означает обнаружение янтаря в Антарктиде

Антарктида представляет собой замерзший континент, растительность на котором представлена исключительно мхом и несколькими видами, произрастающими в самых теплых местах на континенте.

Однако так было не всегда. Когда Антарктида имела умеренный климат и на ее территории было большое количество болотистых лесов, которые служили домом для многих животных.

Тропический лес

Найти следы того периода под толстым слоем антарктического льда почти невозможно, однако иногда ученым это, все же, удается.

Обнаруженный кусочек янтаря подняли с осадочного керна, с глубины 946 метров под морским выступом Амундсена в Западной Антарктиде.

Анализ этого кусочка окаменевшей древесной смолы даст ученым лучше понять климат и окружающую среду в Антарктиде в далеком прошлом.

Ученые определили, что возраст поднятых кернов составляет около 90 млн. лет.

Проанализированные фрагменты янтаря позволяют получить прямое представление об условиях окружающей среды, преобладавших в Западной Антарктиде 90 миллионов лет назад. Эта увлекательная находка также более подробно показывает, как мог функционировать лес, который мы реконструировали в нашем исследовании для Nature в 2020 году, — объясняет морской геолог из Института Альфреда Вегенера и ведущий автор исследования Иоганн Клагес. Поделиться

В своем материале для Nature в 2020 году немецкие ученые воссоздали окружающую среду Антарктиды в условиях умеренных равнинных тропических лесов, царивших на континенте между 92 миллионами и 83 миллионами лет назад.

Исследователи также создали климатическую модель того времени на основе сохранившейся сети ископаемых корней длиной 3 метра, вмурованных в глинистый камень.

Отмечается, что образцы янтаря имеют очень небольшие размеры. Кроме того, они были дополнительно вырезаны до нужного размера, чтобы провести микроскопический анализ.

Ученые надеются, что эта прозрачная окаменевшая смола "содержит остатки коры деревьев в виде микровключений".

Сам факт того, что мы смогли извлечь первый янтарь на антарктическом континенте из этих отложений, поразителен. Янтарь имеет большой потенциал сохранения пыльцы, спор, микроорганизмов, а также насекомых. Теперь мы будем искать более тщательно и попытаемся выяснить, какое именно дерево могло производить смолу, — отмечает Иоганн Клагес. Поделиться

Янтарь из этого нового исследования возвращает нас в меловой период, который начался около 145 миллионов лет назад и закончился 66 миллионов лет назад. Клагес говорит, что если бы янтарь был похоронен глубже, команда никогда его не нашла.

Исследовательская группа надеется, что новые находки янтаря из Антарктиды прояснят, что произошло с лесами континента, и, если повезет, даже обнаружат одно-два древних существа.