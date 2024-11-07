В Австралии местные серфингисты были удивлены, когда на один из пляжей из моря внезапно выплыл императорский пингвин из Антарктиды.

Что известно о невероятном путешествии императорского пингвина из Антарктиды в Австралию

Отмечается, что вероятно пингвин преодолел расстояние в 3 тыс 400 км, еще рекордное среди представителей его вида.

Известно, что первым пингвином увидел серфингист Аарон Фаулер, находившийся на пляже вместе с другом и своими детьми.

Это было что-то огромное, оно было гораздо больше морской птицы, и у него был хвост, который торчал, как у утки. Мы думали, что это за штука выходит из воды, — рассказал Фаулер. Поделиться

Императорский пингвин

По его словам, оказавшись на пляже, пингвин сразу же попытался поскользить на животе, как обычно делает это на снегу, однако ему удалось просто погрузить голову в песок.

Как пингвин мог добраться из Антарктиды в Австралию

По мнению ученых, пингвин преодолел расстояние в 3400 км из Антарктиды до побережья Австралии.

Научная сотрудница университета Западной Австралии Белинда Каннелл предполагает, что животное плыло по течению.

Этому молодняку ​​менее года, и они обычно находятся в море примерно до трех-пяти лет. А потом возвращаются в свою родовую колонию, когда начинают размножаться. Пингвины, как правило, следят за определенными течениями, где много разных видов пищи. Возможно, эти течения просто имели тенденцию быть немного дальше на север в Австралию, чем обычно, — объясняет Каннелл. Поделиться

Сейчас за пингвином-путешественником присматривают опекуны диких животных. Пока неизвестно, останется ли он в Австралии или вернется домой в Антарктиду.