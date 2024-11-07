Пингвин из Антарктиды преодолел рекордное расстояние и добрался до Австралии
Категория
Мир
Дата публикации

Пингвин из Антарктиды преодолел рекордное расстояние и добрался до Австралии

Императорский пингвин
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Источник:  Daily Mail

В Австралии местные серфингисты были удивлены, когда на один из пляжей из моря внезапно выплыл императорский пингвин из Антарктиды.
 

Главные тезисы

  • Императорский пингвин преодолел рекордное расстояние в 3400 км из Антарктиды до побережья Австралии.
  • Вероятно, пингвин использовал течения для пути к побережью Австралии, где находится множество видов пищи.
  • Молодняк пингвинов проводит в море до трех-пяти лет, после чего возвращается в родовые колонии для размножения.
  • Ученые предполагают, что пингвин был на пути к Северу и попал на пляж в Австралии случайно.
  • Находившиеся на пляже люди были удивлены и поражены размерами и поведением императорского пингвина.

Что известно о невероятном путешествии императорского пингвина из Антарктиды в Австралию

Отмечается, что вероятно пингвин преодолел расстояние в 3 тыс 400 км, еще рекордное среди представителей его вида.

Известно, что первым пингвином увидел серфингист Аарон Фаулер, находившийся на пляже вместе с другом и своими детьми.

Это было что-то огромное, оно было гораздо больше морской птицы, и у него был хвост, который торчал, как у утки. Мы думали, что это за штука выходит из воды, — рассказал Фаулер.

Императорский пингвин проплыл почти 3,5 тыс км из Антарктиды в Австралию
Императорский пингвин

По его словам, оказавшись на пляже, пингвин сразу же попытался поскользить на животе, как обычно делает это на снегу, однако ему удалось просто погрузить голову в песок.

Как пингвин мог добраться из Антарктиды в Австралию

По мнению ученых, пингвин преодолел расстояние в 3400 км из Антарктиды до побережья Австралии.

Научная сотрудница университета Западной Австралии Белинда Каннелл предполагает, что животное плыло по течению.

Этому молодняку ​​менее года, и они обычно находятся в море примерно до трех-пяти лет. А потом возвращаются в свою родовую колонию, когда начинают размножаться. Пингвины, как правило, следят за определенными течениями, где много разных видов пищи. Возможно, эти течения просто имели тенденцию быть немного дальше на север в Австралию, чем обычно, — объясняет Каннелл.

Сейчас за пингвином-путешественником присматривают опекуны диких животных. Пока неизвестно, останется ли он в Австралии или вернется домой в Антарктиду.

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