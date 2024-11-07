В Австралии местные серфингисты были удивлены, когда на один из пляжей из моря внезапно выплыл императорский пингвин из Антарктиды.
Главные тезисы
- Императорский пингвин преодолел рекордное расстояние в 3400 км из Антарктиды до побережья Австралии.
- Вероятно, пингвин использовал течения для пути к побережью Австралии, где находится множество видов пищи.
- Молодняк пингвинов проводит в море до трех-пяти лет, после чего возвращается в родовые колонии для размножения.
- Ученые предполагают, что пингвин был на пути к Северу и попал на пляж в Австралии случайно.
- Находившиеся на пляже люди были удивлены и поражены размерами и поведением императорского пингвина.
Что известно о невероятном путешествии императорского пингвина из Антарктиды в Австралию
Отмечается, что вероятно пингвин преодолел расстояние в 3 тыс 400 км, еще рекордное среди представителей его вида.
Известно, что первым пингвином увидел серфингист Аарон Фаулер, находившийся на пляже вместе с другом и своими детьми.
По его словам, оказавшись на пляже, пингвин сразу же попытался поскользить на животе, как обычно делает это на снегу, однако ему удалось просто погрузить голову в песок.
Как пингвин мог добраться из Антарктиды в Австралию
По мнению ученых, пингвин преодолел расстояние в 3400 км из Антарктиды до побережья Австралии.
Научная сотрудница университета Западной Австралии Белинда Каннелл предполагает, что животное плыло по течению.
Сейчас за пингвином-путешественником присматривают опекуны диких животных. Пока неизвестно, останется ли он в Австралии или вернется домой в Антарктиду.
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