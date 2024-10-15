Тысячи пингвинов возвращаются на станцию Вернадского для гнездования ― яркие фото
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Тысячи пингвинов возвращаются на станцию Вернадского для гнездования ― яркие фото

Пингвины
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На антарктический остров Галиндез в район расположения украинской научной станции "Академик Вернадский" возвращаются тысячи уже готовящихся к гнездованию пингвинов.

Главные тезисы

  • Тысячи пингвинов возвращаются на станцию Вернадского на острове Галиндез для гнездования на возвышениях из камней.
  • Украинские ученые отмечают рост численности пингвинов и наблюдают за процессом деления мест для гнездования.
  • Тюлень Ведделла вызвал интерес полярников своей способностью задерживать дыхание и оставаться под водой длительное время.
  • Исследования в проливе Стелла-Крик позволяют украинским ученым изучать биологическое разнообразие в антарктических водах.
  • Ожидается, что период гнездования пингвинов начнется в конце октября или начале ноября, в зависимости от погоды.

Что известно о массовом гнездовании пингвинов в районе станции Вернадского.

Отмечается, что в Антарктике ранняя весна. Таяние морского льда побуждает местных представителей дикой природы найти и занять лучшие места для гнездования.

В частности, только на прошлой неделе биолог 29-й Украинской антарктической экспедиции Свитозар Давыденко насчитал более 3,5 тыс. пингвинов на острове, однако их количество продолжает расти.

По словам ученого, пингвины активно делят между собой участки, которые планируют использовать в дальнейшем для обустройства гнезд.

Ожидается, что период гнездования начнется в конце октября или начале ноября — в зависимости от погодных условий.

Особенность субантарктических пингвинов состоит в том, что они строят свои гнезда из камней и предпочитают места на повышениях.

В прошлом году количество пингвинов на острове достигло рекордных 7 тыс. человек.

Что известно о других неожиданных сюпризах полярников на Вернадского

Ученые вышли на лед в пролив Стелла-Крик и пробили лунку, чтобы отобрать образцы воды. Это делается постоянно для биологических исследований.

Однако на этот раз зимовщики не успели расчистить отверстие, как в нем появился гость — тюлень Ведделла.

Он выплыл, подышал и спрятался под воду. Так повторялось несколько раз, так что наши ученые отошли от лунки, чтобы не мешать животному.

Почему же тюлень Ведделла вынырнул в проруби? Представители этого вида хорошо приспособлены к жизни в условиях Антарктики и способны задерживать дыхание и оставаться под водой около полутора часов подряд.

Чтобы проглотить воздух, ведделлы используют трещины в льду или сами прогрызают отверстия. А вот этот тюленчик решил воспользоваться лункой, сделанной украинскими полярниками.

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