На антарктичний острів Галіндез в район розташування української наукової станції "Академік Вернадський" повертаються тисячі пінгвінів, які вже готуються до гніздування.
Головні тези:
- Тисячі пінгвінів повертаються до станції Вернадського для гніздування на підвищеннях з камінців.
- Українські науковці спостерігають, як пінгвіни ділять місця для гнізд, готуючись до періоду гніздування.
- Тюлень Ведделла несподівано з'явився під лункою в ополонці, вразивши полярників своєю витривалістю.
- Представники цього виду тюленів в Антарктиці можуть затримувати подих та залишатися під водою майже півтори години.
- Дослідження на воді протоки Стелла-Крік дозволяють українським вченим вивчати біологічну різноманітність в цих водах.
Що відомо про масове гніздування пінгвінів в районі станції Вернадського
Зазначається, що наразі в Антарктиці рання весна. Танення морської криги спонукає місцевих представників дикої природи знайти і зайняти найкращі місця для гніздування.
Зокрема, тільки минулого тижня біолог 29-ї Української антарктичної експедиції Світозар Давиденко нарахував понад 3,5 тис пінгвінів на острові, однак їхня кількість продовжує зростати.
За словами науковця, пінгвіни активно ділять між собою ділянки, які планують використати у подальшому для облаштування гнізд.
Очікується, що період гніздування розпочнеться наприкінці жовтня або на початку листопада — залежно від погодних умов.
Особливість субантарктичних пінгвінів полягає в тому, що вони будують свої гнізда з камінців і надають перевагу місцям на підвищеннях.
У минулому році кількість пінгвінів на острові досягла рекордних 7 тис осіб.
Що відомо про інші несподівані сюпризи полярників на Вернадського
Вчені вийшли на лід в протоку Стелла-Крік й пробили лунку, щоб відібрати зразки води. Це роблять постійно для біологічних досліджень.
Однак цього разу зимівники не встигли розчистити отвір, як в ньому з'явився гість — тюлень Ведделла.
Він виплив, подихав і сховався під воду. Так повторювалося кілька разів, тож наші науковці відійшли від лунки, щоб не заважати тварині.
Чому ж тюлень Ведделла випірнув в ополонці? Представники цього виду добре пристосовані до життя в умовах Антарктики й здатні затримувати подих та залишатися під водою майже півтори години поспіль
Щоб ковтнути повітря, ведделли використовують тріщини в кризі або ж самі прогризають отвори. А от цей тюленчик вирішив скористатися лункою, яку зробили українські полярники.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-