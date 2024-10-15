Тисячі пінгвінів повертаються до станції Вернадського для гніздування ― яскраві фото
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Тисячі пінгвінів повертаються до станції Вернадського для гніздування ― яскраві фото

Пінгвіни

На антарктичний острів Галіндез в район розташування української наукової станції "Академік Вернадський" повертаються тисячі пінгвінів, які вже готуються до гніздування. 

Головні тези:

  • Тисячі пінгвінів повертаються до станції Вернадського для гніздування на підвищеннях з камінців.
  • Українські науковці спостерігають, як пінгвіни ділять місця для гнізд, готуючись до періоду гніздування.
  • Тюлень Ведделла несподівано з'явився під лункою в ополонці, вразивши полярників своєю витривалістю.
  • Представники цього виду тюленів в Антарктиці можуть затримувати подих та залишатися під водою майже півтори години.
  • Дослідження на воді протоки Стелла-Крік дозволяють українським вченим вивчати біологічну різноманітність в цих водах.

Що відомо про масове гніздування пінгвінів в районі станції Вернадського

Зазначається, що наразі в Антарктиці рання весна. Танення морської криги спонукає місцевих представників дикої природи знайти і зайняти найкращі місця для гніздування.

Зокрема, тільки минулого тижня біолог 29-ї Української антарктичної експедиції Світозар Давиденко нарахував понад 3,5 тис пінгвінів на острові, однак їхня кількість продовжує зростати.

За словами науковця, пінгвіни активно ділять між собою ділянки, які планують використати у подальшому для облаштування гнізд.

Очікується, що період гніздування розпочнеться наприкінці жовтня або на початку листопада — залежно від погодних умов.

Особливість субантарктичних пінгвінів полягає в тому, що вони будують свої гнізда з камінців і надають перевагу місцям на підвищеннях.

У минулому році кількість пінгвінів на острові досягла рекордних 7 тис осіб.

Що відомо про інші несподівані сюпризи полярників на Вернадського

Вчені вийшли на лід в протоку Стелла-Крік й пробили лунку, щоб відібрати зразки води. Це роблять постійно для біологічних досліджень.

Однак цього разу зимівники не встигли розчистити отвір, як в ньому з'явився гість — тюлень Ведделла.

Він виплив, подихав і сховався під воду. Так повторювалося кілька разів, тож наші науковці відійшли від лунки, щоб не заважати тварині.

Чому ж тюлень Ведделла випірнув в ополонці? Представники цього виду добре пристосовані до життя в умовах Антарктики й здатні затримувати подих та залишатися під водою майже півтори години поспіль

Щоб ковтнути повітря, ведделли використовують тріщини в кризі або ж самі прогризають отвори. А от цей тюленчик вирішив скористатися лункою, яку зробили українські полярники.

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