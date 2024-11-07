В Австралії місцеві серфінгісти були здивовані, коли на один з пляжів з моря раптово виплив імператорський пінгвін з Антарктиди.
Головні тези:
- Імператорський пінгвін подолав рекордну відстань у 3 тис 400 км з Антарктиди до узбережжя Австралії.
- Здивовані місцеві жителі побачили пінгвіна на пляжі, де той спробував поковзатися на животі, але лише занурив голову у пісок.
- Науковці припускають, що пінгвін міг дістатися до Австралії, перебуваючи у морі та користуючись течіями, де є достатньо різних видів їжі.
- Молодняк пінгвінів зазвичай перебуває у морі до трьох-п'яти років, після чого повертається до своїх родових колоній для розмноження.
- Поки ще невідомо, чи залишиться імператорський пінгвін в Австралії, чи повернеться на батьківщину в Антарктиду.
Що відомо про неймовірну подорож імператорського пінгвіна з Антарктиди до Австралії
Зазначається, що ймовірно пінгвін подолав відстань у 3 тис 400 км, ще є рекордною серед представників його виду.
Відомо, що першим пінгвіна побачив серфінгіст Аарон Фаулер, який перебував на пляжі разом з другом та своїми дітьми.
За його словами, опинившись на пляжі, пінгвін одразу ж спробував поковзати на животі, як зазвичай робить це на снігу, однак йому вдалось лише просто занурити голову у пісок.
Як пінгвін міг дістатись з Антарктиди до Австралії
На думку науковців, пінгвін подолав відстань у 3 тис 400 км з Антарктиди до узбережжя Австралії.
Наукова співробітниця університету Західної Австралії Белінда Каннелл припускає, що тварина пливла за течією.
Зараз за пінгвіном-мандрівником наглядають опікуни диких тварин. Поки невідомо, чи залишиться він в Австралії, чи повернеться додому в Антарктиду.
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