Пінгвін з Антарктиди подолав рекордну відстань і дістався Австралії
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Пінгвін з Антарктиди подолав рекордну відстань і дістався Австралії

Імператорський пінгвін
Джерело:  Daily Mail

В Австралії місцеві серфінгісти були здивовані, коли на один з пляжів з моря раптово виплив імператорський пінгвін з Антарктиди. 
 

Головні тези:

  • Імператорський пінгвін подолав рекордну відстань у 3 тис 400 км з Антарктиди до узбережжя Австралії.
  • Здивовані місцеві жителі побачили пінгвіна на пляжі, де той спробував поковзатися на животі, але лише занурив голову у пісок.
  • Науковці припускають, що пінгвін міг дістатися до Австралії, перебуваючи у морі та користуючись течіями, де є достатньо різних видів їжі.
  • Молодняк пінгвінів зазвичай перебуває у морі до трьох-п'яти років, після чого повертається до своїх родових колоній для розмноження.
  • Поки ще невідомо, чи залишиться імператорський пінгвін в Австралії, чи повернеться на батьківщину в Антарктиду.

Що відомо про неймовірну подорож імператорського пінгвіна з Антарктиди до Австралії

Зазначається, що ймовірно пінгвін подолав відстань у 3 тис 400 км, ще є рекордною серед представників його виду.

Відомо, що першим пінгвіна побачив серфінгіст Аарон Фаулер, який перебував на пляжі разом з другом та своїми дітьми.

Це було щось величезне, воно було набагато більшим за морського птаха, і у нього був хвіст, який стирчав, як у качки. Ми думали, що це за штука виходить із води, — розповів Фаулер.

Імператорський пінгвін проплив майже 3,5 тис км з Антарктиди до Австралії
Імператорський пінгвін

За його словами, опинившись на пляжі, пінгвін одразу ж спробував поковзати на животі, як зазвичай робить це на снігу, однак йому вдалось лише просто занурити голову у пісок.

Як пінгвін міг дістатись з Антарктиди до Австралії

На думку науковців, пінгвін подолав відстань у 3 тис 400 км з Антарктиди до узбережжя Австралії.

Наукова співробітниця університету Західної Австралії Белінда Каннелл припускає, що тварина пливла за течією.

Цьому молодняку ​​менш як рік, і вони зазвичай перебувають у морі приблизно до трьох-п'яти років. А потім повертаються до своєї родової колонії, коли починають розмножуватися. Пінгвіни, як правило, стежать за певними течіями, де багато різних видів їжі. Тож, можливо, ці течії просто мали тенденцію бути трохи далі на північ до Австралії, ніж зазвичай, — пояснює Каннелл.

Зараз за пінгвіном-мандрівником наглядають опікуни диких тварин. Поки невідомо, чи залишиться він в Австралії, чи повернеться додому в Антарктиду.

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