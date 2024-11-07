В Австралії місцеві серфінгісти були здивовані, коли на один з пляжів з моря раптово виплив імператорський пінгвін з Антарктиди.

Що відомо про неймовірну подорож імператорського пінгвіна з Антарктиди до Австралії

Зазначається, що ймовірно пінгвін подолав відстань у 3 тис 400 км, ще є рекордною серед представників його виду.

Відомо, що першим пінгвіна побачив серфінгіст Аарон Фаулер, який перебував на пляжі разом з другом та своїми дітьми.

Це було щось величезне, воно було набагато більшим за морського птаха, і у нього був хвіст, який стирчав, як у качки. Ми думали, що це за штука виходить із води, — розповів Фаулер. Поширити

Імператорський пінгвін

За його словами, опинившись на пляжі, пінгвін одразу ж спробував поковзати на животі, як зазвичай робить це на снігу, однак йому вдалось лише просто занурити голову у пісок.

Як пінгвін міг дістатись з Антарктиди до Австралії

На думку науковців, пінгвін подолав відстань у 3 тис 400 км з Антарктиди до узбережжя Австралії.

Наукова співробітниця університету Західної Австралії Белінда Каннелл припускає, що тварина пливла за течією.

Цьому молодняку ​​менш як рік, і вони зазвичай перебувають у морі приблизно до трьох-п'яти років. А потім повертаються до своєї родової колонії, коли починають розмножуватися. Пінгвіни, як правило, стежать за певними течіями, де багато різних видів їжі. Тож, можливо, ці течії просто мали тенденцію бути трохи далі на північ до Австралії, ніж зазвичай, — пояснює Каннелл. Поширити

Зараз за пінгвіном-мандрівником наглядають опікуни диких тварин. Поки невідомо, чи залишиться він в Австралії, чи повернеться додому в Антарктиду.